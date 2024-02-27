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蘇打綠青峰細心照顧「日本謬思女神」！偷偷跟小野麗莎去保養骨頭

▲「蘇打綠」吳青峰（右）過年前去東京找小野麗莎敘舊，2人一起吃飯、整骨，小野麗莎27日宣布將於4月11日來台開唱同時，曝光青峰的溫暖事蹟。（圖／吳青峰微博）
▲「蘇打綠」吳青峰（右）過年前去東京找小野麗莎敘舊，2人一起吃飯、整骨，小野麗莎27日宣布將於4月11日來台開唱同時，曝光青峰的溫暖事蹟。（圖／吳青峰微博）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本歌手小野麗莎今（27）日宣布將於4月11日來台開唱，這是她相隔2年再訪台，同時紀念演藝生涯邁向35週年，為此特別打造的《2024 Lisa Ono 小野麗莎35週年世界巡迴演唱會》來台表演。小野麗莎今年1月曾跟「蘇打綠」吳青峰合作，2人也相約東京吃飯、整骨，青峰私下照顧小野麗莎的暖舉同時曝光。

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小野麗莎於1989年出道，音樂作品多以節奏感的吉他為主，極力在日本拓展巴薩諾瓦（Bossa Nova）曲風，她並曾與巴薩諾瓦之代表人物「安東尼奧卡洛斯裘賓」、爵士森巴樂的「巨匠若昂多納托」等人共同創作不少作品，也曾在紐約、巴西、亞洲等地舉行過演唱會。

▲1月曾跟吳青峰合作的小野麗莎，宣布將於4月11日來台開唱。（圖／好滿意音樂）
▲小野麗莎將於4月11日來台開唱。（圖／好滿意音樂）
青峰今年1月跟小野麗莎在東方衛視跨年晚會合作擔任「限定組合」，青峰還稱讚對方是「謬思女神」，問及小野麗莎當時的心情，她說：「真的是很難忘的一次體驗！」也認為跟青峰的默契100分。事實上，外界曾質疑2人年齡差距大與文化差異，藝術路線和風格也都不同，小野麗莎對此表示：「但如果你閉上眼睛，去聆聽我們的合作，將是可以看到一個很完整的畫面的，我想我們是可以通過音樂對話的人。」

回想當時合作的寒冷天氣，小野麗莎透露周遭人都得流感，自己在跨年夜也累倒，她稱讚青峰是很溫暖的人：「當時我身體不是很舒服，他整晚都很關心我，在台下他是一個默默照顧人的好朋友。」小野麗莎加碼透露日前跟青峰在東京碰面聚餐，還一起去整骨保養，「彼此分享了新的音樂，我每次都在他身上看到新的事物，他給了我很多靈感和繼續創作的動力」。

曾在疫情期間勇敢來台演出的她，這次巡迴首站選在「台中國家歌劇院大劇院」，回想當時是全球疫情快結束的時候，她說：「很多人在我的音樂中療癒自己，現在終於可以脫掉口罩，完全放鬆心情在音樂裡，是多麼幸福的一件事情！」小野麗莎表示：「我真的很感動，所以選擇將我35週年第一場世界巡迴演唱會定在台灣。」

《2024 Lisa Ono 小野麗莎35週年世界巡迴演唱會》將於4月11日晚間7點30分在「台中國家歌劇院大劇院」舉行，票價分為1200元 、2800元 、3600元 、4200元，門票可至OPENTIX購買。

▲▼吳青峰跟小野麗莎曾於1月的東方衛視跨年晚會上合作（上），表演結束後2人在東京敘舊（下）。（圖／吳青峰微博）
▲▼青峰跟小野麗莎曾於1月的東方衛視跨年晚會上合作（上），表演結束後2人在東京敘舊（下）。（圖／吳青峰微博）
▲▼吳青峰跟小野麗莎曾於1月的東方衛視跨年晚會上合作（上），表演結束後2人在東京敘舊（下）。（圖／吳青峰微博）
 
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