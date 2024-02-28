起底／新北三重版「基泰大直」！基地是自家老董起家厝　房價曝光

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玖都建設曾在2008、2009年連兩年獲國家建築金獎誠信建商、建築金師獎、建築金像獎，2012年再獲誠信建商，口碑不俗。玖都建設前董事長吳俊億多年前曾受訪表示，他從宜蘭赴台北打拚創業時，看到當地高樓大廈櫛比鱗次，心裡就很想蓋一棟永世傳家的好房子，這也是自己一生中最大的夢想。
而時隔多年後，吳俊億最早在三重的紡織工廠準備要走向都更，據悉吳俊億和家人便成立玖長建設，來負責起家厝的重生重任，新公司名也代表期待長長久久之意涵。
據新北市府建管資料顯示，該案在2022年3月取得建築執照，同年12月25日開工，基地面積117.37坪，規劃為地上13層、地下3層集合住宅，共有46戶住家，1戶店面，屬小型社區；格局坪數規劃2房（25坪）、2+1房（29坪）；規劃1個平面式車位、28個機械式車位，車位配比：1:0.62，不足1戶1車位設計；容積率為659.96%，工程造價為6233萬3313元，預計2027年第4季完工。
實價揭露，扣除3筆關係人特殊交易後，目前共有4筆實價登錄，成交單價落在62.4萬到65.3萬／坪間，2房25坪房型成交總價在1555萬至1650萬元，2+1房29坪房型有一筆實價揭露，成交總價為1888萬元。至於後續建案工程與鄰宅補償舉措，仍有待建商說明。