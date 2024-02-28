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起底／新北三重版「基泰大直」！基地是自家老董起家厝　房價曝光

▲新北市三重區福隆路一新建工程昨（27）午因開挖地下室不慎，造成隔壁鄰宅傾斜，宛如「基泰大直」翻版。（圖／翻攝畫面）
▲新北市三重區福隆路一新建工程昨（27）午因開挖地下室不慎，造成隔壁鄰宅傾斜，宛如「基泰大直」翻版。（圖／翻攝畫面）

記者徐銘穗/綜合報導

基泰大直翻版！新北市三重區福隆路玖長建設新建案「玖長匯比壽」（原名玖都誠家），昨天下午3時許疑因開挖地下室不慎，造成鄰宅傾斜，住戶被緊急疏散，計影響26戶44人，晚間新北市工務局技師朝地下補水補救，若結構無問題則會進行補漿動作。而該建案基地經查為其建設公司老董的起家厝。

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據悉，玖長建設是玖都建設開發旗下公司，兩公司登記地址都在林口仁愛路二段同棟樓。玖都建設前董事長吳俊億是來自宜蘭的農村子弟，早年在三重開紡織工廠起家，後在事業如日當中時，認為房地產極具發產潛力而轉投入房地產，前進林口重劃區、桃園航空城蓋住宅，而吳董在三重的紡織基地，正是福隆路28號，即「玖長匯比壽」建案基地。

▲▲新建案「玖長匯比壽」基地地址為福隆路28號（圖中5層樓建築），正是其建設公司老董吳俊億的紡織起家工廠原址。（圖／Google Map攝於2022年3月）
▲新建案「玖長匯比壽」基地地址為福隆路28號（圖中5層樓建築），正是其建設公司老董吳俊億的紡織起家工廠原址。（圖／Google Map攝於2022年3月）
玖都建設曾在2008、2009年連兩年獲國家建築金獎誠信建商、建築金師獎、建築金像獎，2012年再獲誠信建商，口碑不俗。玖都建設前董事長吳俊億多年前曾受訪表示，他從宜蘭赴台北打拚創業時，看到當地高樓大廈櫛比鱗次，心裡就很想蓋一棟永世傳家的好房子，這也是自己一生中最大的夢想。 

而時隔多年後，吳俊億最早在三重的紡織工廠準備要走向都更，據悉吳俊億和家人便成立玖長建設，來負責起家厝的重生重任，新公司名也代表期待長長久久之意涵。

▲新北三重大樓傾斜，新北市長侯友宜對建設公司說重話。（圖／記者嚴俊強攝，2024.02.27）
▲新北三重大樓傾斜，新北市長侯友宜對建設公司說重話。（圖／記者嚴俊強攝，2024.02.27）
新北市府建管資料顯示，該案在2022年3月取得建築執照，同年12月25日開工，基地面積117.37坪，規劃為地上13層、地下3層集合住宅，共有46戶住家，1戶店面，屬小型社區；格局坪數規劃2房（25坪）、2+1房（29坪）；規劃1個平面式車位、28個機械式車位，車位配比：1:0.62，不足1戶1車位設計；容積率為659.96%，工程造價為6233萬3313元，預計2027年第4季完工。

實價揭露，扣除3筆關係人特殊交易後，目前共有4筆實價登錄，成交單價落在62.4萬到65.3萬／坪間，2房25坪房型成交總價在1555萬至1650萬元，2+1房29坪房型有一筆實價揭露，成交總價為1888萬元。至於後續建案工程與鄰宅補償舉措，仍有待建商說明。
 

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