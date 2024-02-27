汪小菲新歡Mandy離過婚「婚紗照瘋傳」！前夫發聲：過去就過去了
女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，自從宣布將和認識不到半年的新歡馬曉梅（Mandy）再婚後，立刻造成網友熱議，就連前妻大S都大方獻上祝福。沒想到Mandy卻被網友們挖出曾離過婚，前夫的社群媒體也因此曝光，而且還留存著雙方恩愛身影。對此，前夫竟然透過IG限時動態回應了，希望大家都尊重彼此。
記者詹鎰睿／綜合報導
還原事件經過，在汪小菲宣布即將再婚後，就有女網友在Dcard上發文爆料，「看了新聞突然覺得Mandy很眼熟，熊熊想起好像在很喜歡的新祕版上看過，真的找到了。」意指Mandy曾有過一段婚姻，接著底下湧入超多網友起底，還找出兩人過去拍攝的婚紗、婚禮花絮，甚至還有在巴黎鐵塔前親吻的畫面，就連前夫的社群平台都被翻了出來。
更有人抽絲剝繭指出，兩人在2018年10月28日舉辦婚禮，2019年6月開遊艇出海等。不過，疑似因為不堪騷擾，Mandy的前夫突然在社群平台寫下文章，並簡單祝福Mandy，「請大家尊重過去愛的人，過去就過去了，生活輿論何嘗不是有聚有散，希望大家都尊重彼此，也祝大家幸福。」言論也獲得其他網友轉貼大讚，「前夫和小菲感覺完全不是同一款，前夫蠻帥的」、「前夫蠻有風度的欸，不像小菲。」
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