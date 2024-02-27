日本旅遊付現金虧了！「全新付款神招」2/29悄登場：爽賺30％回饋
日本旅遊先別急著換日幣！全聯旗下電子支付「全支付」即將在2月29日起，與日本市佔率第一的支付業者PayPay跨國合作，在日本突破百萬個店家都可使用全支付付款，不僅在7-ELEVEN、全家、BIC CAMERA門市掃描QR code即可付款，連搭計程車以及當地許多本土商店都可以使用，且最高爽賺30％回饋金，比用日幣現金支付更划算，下一步更有機會開放在韓國、泰國也能使用全支付消費。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據全聯表示，跨境布局首地選擇日本，主要是按照台灣人熱門海外旅遊地來選擇，過去旅客到日本旅遊，除了攜帶信用卡外還要兌換日幣現金，如今全支付與在日本用戶數、市佔率第一的PayPay跨國合作，在7-ELEVEN、全家、BIC CAMERA、藥妝店、伴手禮店、搭計程車，以及許多當地小店都可以使用全支付掃碼付款，共計在日本有破百萬個店點可使用全支付消費。
據了解，全支付將在2月29日正式於日本境內開放付款功能，未來有機會再進駐韓國、泰國，且最高回饋可達30％，比起現金支付更有優勢。
全聯的數位化腳步是從行動錢包、再到電商購物、最後才走到電子支付，全聯於2019年推出行動支付工具PX Pay，並在婆媽族群間打響知名度，由全聯百分之百投資的電子支付機構「全支付」於2022年9月1日正式上線，目前會員數已突破460萬，可使用場域擴及「線上購物」及「線下實體店面」，期望能帶給消費者更多元的支付空間。
此外，橘子支付也推出限時回饋方案，即日起至2月29日前，在微風百貨內使用橘子支付，使用「beanfun!橘子支付帳戶」餘額或連結「銀行帳戶」、「信用卡」付款，單筆消費不限金額享有8%回饋，每會員回饋上限1,000元7-ELEVEN零用金，活動總預算1,000,000元7-ELEVEN零用金。