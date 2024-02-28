亞尼克對手「生乳捲勞斯萊斯」爆紅！老闆嗆弄倒你　價格、口感曝

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依照Gelovery法式甜點店官網發出的簡介來看，Gelovery的生乳捲採用的是麵粉界天花板「金寶笠麵粉」製成，聲稱在日本用這種麵粉的蛋糕每有7、8千日幣是吃不到的，號稱自家產品是「生乳捲界勞斯萊斯」；其原味生乳捲價格32條4980元，一條不到156元，而如果單買一條則是380元，跟亞尼克相同；而如果是亞尼克，團購價碼4條以上打76折，如果買到45條會加贈3條，打76折除上48條的話，一條大約是270元，價碼顯然有差距。
優缺點公開！Gelovery、亞尼克生乳捲評價不相上下
從Gelovery甜點店的Google評價來看，不少人吃過都表示「跟團買了金寶笠生乳捲，Gelovery蛋糕體綿密又柔軟，真的很好吃」、「口感相當不錯，不過Gelovery家偏油，所以會分好幾天吃，亞尼克家很清爽，一條會直接被我吃光」、「Gelovery的生乳捲真的非常好吃，店員態度好服務專業！」、「Gelovery不甜不膩好吃的生乳捲，非常適合當伴手禮」。
而亞尼克的Google評價也表現不遜色「生乳捲的內餡真的超級好吃，非常的喜歡」、「生乳捲蛋糕順口又不膩，蛋糕體濕潤且好入口，真的蠻推薦的」、「生乳捲好吃，甜而不膩，可惜就是貴了點無法常吃」顯見兩家生乳捲都有各自的特色，也獲得不同口味甜點控喜愛，不過亞尼克又因店員態度、結帳流程繁瑣等，成為不少人到門市購買不滿意的致命傷，即便讚賞商品好吃，也經常因為這些原因只拿到3顆星、4顆星的評價。
Gelovery老闆「編哥」槓上亞尼克老闆！爆出內幕嗆：未來一定全弄倒
「G老闆編哥」在臉書發文表示「當初亞尼克老闆吳宗恩律師打電話給我，我就說了，只要吳宗恩敢告我，我一定弄倒亞尼克，現在只是進行式，我也不想接受採訪，也不用多說，我又不像吳宗恩，整天上媒體打嘴砲裝樣子，最終結果會證明一切，反正大家就繼續看，我一定會弄到亞尼克全倒」更直指亞尼克的財務有問題，提醒供應商「亞尼克叫貨要下貨收現金，不要放帳，不然到時全倒就好笑了」。
「G老闆編哥」也說「雖然我賣很多的生乳捲，工廠都開了，但對我公司的整體營收來說，個位數的百分比而已，生乳捲是亞尼克命根子，又不是我的，我跟亞尼克吳宗恩，也不是什麼商業競爭啦！我生乳捲一直在虧錢，算什麼商業啊？沒那麼多複雜的算計，純粹就是我跟他私人恩怨，讓大家都可以用最便宜的價錢，買到最好物料、好吃的生乳捲，真是舒服」。
亞尼克董事長吳宗恩親上火線回應！揭6家門市關店原因
對於對手「G老闆編哥」在臉書粉專批評言論，亞尼克董事長吳宗恩則回應表示：「每個人都有自己的經營模式與風格，我們予以尊重」。對於財務問題才關6家店的傳聞，吳宗恩提到：「亞尼克公司營運穩健，門市佈局調整主要鑒於全台門市長期缺工、營運成本高居不下問題」。
吳宗恩說，經過審慎評估之後，將6家門市進行汰換，以維持服務品質，並非為集體倒閉，未來亞尼克還是會保持滾動式調整連鎖通路策略。扣除即將終止服務的6間分店，亞尼克目前在全台仍有18間實體門市，主打智能服務的生乳捲販賣機「YTM」，自2023年年中已經全面升級成二代機，目前在實體門市、台北捷運、新北環狀線等捷運站均有設點，現在共計有23台，目標今年拓展40個新站點。