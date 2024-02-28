228吃雞優惠！肯德基買一送一、拿坡里炸雞35元　拚麻油雞呱呱包

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肯德基即日起至2月29日，PK APP會員限定，激省多人餐「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)」才399元（原價741元），現省342元，相當於下殺54折優惠，實在有夠划算。
同樣即日起至2月29日，肯德基優惠大補帖倒數2天，4款點心包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、玉米濃湯(大)、雞汁風味飯都「買一送一」；5組人氣下午茶通通72元，吃得到原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、草莓起司冰淇淋大福都能划算吃；加碼推出79元金燦鹽之花可可蛋撻限定午茶組。
3組個人激省餐只要111元，優惠代碼「40584」可以爽吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」、或優惠代碼「40585」吃得到「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」；多人餐優惠代碼「50390」可吃最澎湃「咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋蛋撻禮盒＋百事可樂(中) x 2」只要399元。
📌拿坡里：「大披薩＋6塊炸雞」499元！12塊炸雞428元
拿坡里2024年優惠也殺紅眼，「拿坡里披薩.炸雞店」即日起至3月6日，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），相當於下殺7折；而且大披薩可以自由挑選任一口味，炸雞也能整桶更換成烤雞。
另外「拿坡里炸雞專賣店」則是即日起至3月6日，一桶6塊炸雞特價228元（原價348元），兩桶6塊炸雞只要（原價696元），最低爽吃62折。換算下來一塊炸雞最便宜只要35元，相當超值。
📌頂呱呱：麻油雞呱呱包派對優惠
週三放假遇上頂呱呱會員日，業者推出麻油雞呱呱包限時優惠，即日起至2月29日，六六大順組「6顆麻油雞呱呱包」特價299元，現省115元、一顆50元有找；雙人餐爽吃炸雞、麻油雞呱呱包、薯條、可樂也是299元；多人共享麻油雞派對組合餐，「麻油雞呱呱包 x 4＋原味雞腿 x 2＋原味炸雞 x 2＋地瓜薯條(小)＋甜甜包 x 2＋可口可樂1.25L」499元。
📌繼光香香雞：黃金鴨香寶「買一送一」
繼光香香雞即日起至2月29日倒數2天，推出黃金鴨香寶「買一送一」！選用雞鴨肉混合的黃金鴨香寶，以「撲克牌花色」打造，限時開吃「買一送一」好康。