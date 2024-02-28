影/亞尼克關6店爆倒閉潮！董事長吳宗恩親自回擊編哥：財務沒問題

228吃雞優惠！肯德基買一送一、拿坡里炸雞35元　拚麻油雞呱呱包

▲228和平紀念日放假4大速食吃雞優惠一次整理，肯德基「買一送一」，拿坡里炸雞最低35元，力拚頂呱呱麻油雞呱呱包派對優惠、繼光香香雞黃金鴨香寶「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲228和平紀念日放假4大速食吃雞優惠一次整理，肯德基「買一送一」，拿坡里炸雞最低35元，力拚頂呱呱麻油雞呱呱包派對優惠、繼光香香雞黃金鴨香寶「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今（28）日和平紀念日放假一天，苦惱不曉得要吃什麼，《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理4大速食吃雞優惠，方便快食又划算！肯德基「買一送一」，拿坡里12塊炸雞特價428元、換算下來一塊炸雞最低35元開吃，力拚頂呱呱麻油雞呱呱包派對優惠、繼光香香雞黃金鴨香寶「買一送一」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌肯德基「6炸雞＋6蛋撻送大可」399元！「買一送一」倒數2天
肯德基即日起至2月29日，PK APP會員限定，激省多人餐「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)」才399元（原價741元），現省342元，相當於下殺54折優惠，實在有夠划算。

▲「跨年吃什麼」不用傷腦筋！幫大家挖出肯德基隱藏優惠代碼「13582」，爽吃「5炸雞＋6蛋撻」350元好康！漢堡王12款「買一送一」，搭99元個人超省餐吃到2024年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「6炸雞＋6蛋撻送大可」399元！「買一送一」優惠活動倒數2天。（圖／記者蕭涵云攝）
同樣即日起至2月29日，肯德基優惠大補帖倒數2天，4款點心包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、玉米濃湯(大)、雞汁風味飯都「買一送一」；5組人氣下午茶通通72元，吃得到原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、草莓起司冰淇淋大福都能划算吃；加碼推出79元金燦鹽之花可可蛋撻限定午茶組。

3組個人激省餐只要111元，優惠代碼「40584」可以爽吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」、或優惠代碼「40585」吃得到「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」；多人餐優惠代碼「50390」可吃最澎湃「咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋蛋撻禮盒＋百事可樂(中) x 2」只要399元。

▲拿坡里感恩節超殺優惠！「6塊雙饗炸雞桶」211元、2桶12塊炸雞下殺399元，攜手三商巧福推出的「原汁牛肉麵披薩」上市也有199元好康可以吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」499元！12塊炸雞428元，相當於每塊35元便宜開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」499元！12塊炸雞428元
拿坡里2024年優惠也殺紅眼，「拿坡里披薩.炸雞店」即日起至3月6日，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），相當於下殺7折；而且大披薩可以自由挑選任一口味，炸雞也能整桶更換成烤雞。

另外「拿坡里炸雞專賣店」則是即日起至3月6日，一桶6塊炸雞特價228元（原價348元），兩桶6塊炸雞只要（原價696元），最低爽吃62折。換算下來一塊炸雞最便宜只要35元，相當超值。

▲速食品牌也搶攻冬至進補商機！頂呱呱嚴選北港胡麻油開賣「麻油雞呱呱包」，而肯德基則攜手名店「雙月食品社」，把蟬聯6年米其林必比登推介的美味，變成紙包雞方便進補。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱嚴選北港胡麻油開賣「麻油雞呱呱包」，週三放假祭出優惠活動。（圖／頂呱呱提供）
📌頂呱呱：麻油雞呱呱包派對優惠
週三放假遇上頂呱呱會員日，業者推出麻油雞呱呱包限時優惠，即日起至2月29日，六六大順組「6顆麻油雞呱呱包」特價299元，現省115元、一顆50元有找；雙人餐爽吃炸雞、麻油雞呱呱包、薯條、可樂也是299元；多人共享麻油雞派對組合餐，「麻油雞呱呱包 x 4＋原味雞腿 x 2＋原味炸雞 x 2＋地瓜薯條(小)＋甜甜包 x 2＋可口可樂1.25L」499元。

▲繼光香香雞「黃金鴨香寶」雞鴨塊有2種沾醬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲繼光香香雞「黃金鴨香寶買一送一」優惠倒數2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌繼光香香雞：黃金鴨香寶「買一送一」
繼光香香雞即日起至2月29日倒數2天，推出黃金鴨香寶「買一送一」！選用雞鴨肉混合的黃金鴨香寶，以「撲克牌花色」打造，限時開吃「買一送一」好康。

228麥當勞、肯德基8大速食買一送一！必勝客199元拚達美樂188元

228今CoCo誠意燒仙草「第二杯0元」！星巴克買一送一4大咖啡優惠

四年一次229！人人免費吃豬排　壽星吃王品6大火鍋「最低200元」

壽司郎免費送日本帆立貝！星鰻下殺30元　Gura閃卡滿額贈今開搶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞