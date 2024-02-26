本週麥當勞、肯德基8大速食買一送一！必勝客199元拚達美樂188元

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麥當勞即日起至3月26日開吃「2024龍年開春優惠券」，中杯可樂、經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)、蜂蜜奶茶(冰/熱)和蜂蜜紅茶(冰)共8款飲料「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條都「加1元多一件」；超爽大餐四件組起回歸，雙人早餐「豬肉滿福堡系列」159元起，雙人共享套餐209元起。
歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，則有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）優惠。
麥當勞本週即日起至3月3日，還釋出不少讓人眼睛一亮的APP隱藏優惠，尤其人氣商品單點薯餅、OREO冰炫風、中杯冰檸檬風味紅茶竟然都有「買一送一」可以吃！提醒大家，OREO冰炫風、中杯冰檸檬風味紅茶不適用得來速喔。而使用麥當勞APP購買帕瑪森主廚雞腿堡套餐，即日起至2月29日可以「現折10元」；或是選擇「免費吃4塊麥克雞塊」可以吃到3月3日，都是超值加菜的誘人優惠。
📌肯德基「買一送一」倒數4天！隱藏優惠多連發
肯德基最新優惠大補帖，即日起至2月29日倒數4天，4款點心包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、玉米濃湯(大)、雞汁風味飯都「買一送一」；5組人氣下午茶通通72元，吃得到原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、草莓起司冰淇淋大福都能划算吃；加碼推出79元金燦鹽之花可可蛋撻限定午茶組。
3組個人激省餐只要111元，優惠代碼「40584」可以爽吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」、或優惠代碼「40585」吃得到「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」；優惠代碼「50390」可吃最澎湃「咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋蛋撻禮盒＋百事可樂(中) x 2」只要399元。
肯德基隱藏優惠代碼「13654」，399元爽吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻」＋指定飲品2選1大套餐！即日起至4月30日，上校雞塊分享盒＋2盒原味蛋撻禮盒＋指定飲品2選1只要399元（原價750元），而且指定飲品可以選擇2杯玉米濃湯(小)或2杯經典(冰)奶茶，相當於大吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻」還能配一組喝的湯或飲料，十分划算。
即日起至2月29日，肯德基PK APP也有會員限定隱藏優惠，激省多人餐優惠代碼「40495」，開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)」才399元（原價741元），現省342元，相當於下殺54折優惠，把握時間划算開吃。
📌必勝客：平日「10款大披薩199元」！QQ球「買一送一」
必勝客即日起至3月1日（2月28日暫停一天），平日限定開吃10款大披薩199元優惠，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇共10款口味爽吃199元；而且8款小披薩也有111元特價，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、經典三重起司、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇可選。
即日起至3月1日同時間，單點「麻糬QQ球」還可享「買一送一」（數量有限，售完為止）；單點霸王功夫雞翅任一口味，也可享「加1元多一件」副食(4選1)好康，可選金黃薯瓣、黃金雞軟骨(小份)、薯金幣(小份)、黃金和風鱈魚塊(3塊)。
📌達美樂：不分平假日外帶「6款大披薩」188元
2024超強回饋優惠！達美樂即日起至3月17日，全台190家門市、不分平假日，外帶「6款大披薩」只要188元，包括獨家超值四喜披薩、加州BBQ雞肉、超級夏威夷、夏威夷，還有兩款素食者可吃的白醬彩蔬、青花彩蔬，通通只要188元！下殺最高29折、可現省460元之多。
而且活動期間內，加碼4款配料半價！任選火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇，加量一份特價只要35元（原價70元），不限活動精選披薩、點選任何口味大披薩都可半價加料。即日起至達美樂官網或APP點購188元優惠，並同步追蹤達美樂IG、標記3個好友，有機會抽中免費「超級夏威夷披薩」（價值648元）共30名。
📌漢堡王2024超狂「買一送一」！優惠券好運接龍瘋狂加碼
漢堡王2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券，即日起至3月11日，大杯可樂、七喜、激浪、橘子汽水、冰檸檬紅茶、冰綠茶、中杯美式研磨咖啡、中杯拿鐵都「買一送一」。開運「1＋1」套餐 49 元，包括經典脆雞堡、4塊雞塊、薯條等6選1餐點，搭配小杯可樂、七喜、冰檸檬紅茶等6選1飲料，自由任搭任選「漢堡或點心＋汽水」都只要49元；即日起至3月11日還有限時臨櫃限定隱藏菜單，蘋果派搭配任一指定飲品，「1＋1」也只要49元。
本週至2月29日漢堡王再加碼瘋狂優惠！西部小華堡「買一送一」109元、單犇牛肉堡「買一送一」95元，或買西部小華堡「送經典脆雞堡」109元，買Q彈海老堡「送翠洋蔥牛肉堡」或「送經典脆雞堡」都是119元；雞塊「買4送4」55元，中份辣薯球「買一送一」59元。還有中杯可樂、七喜、激浪、橘子汽水、冰微糖紅茶也都是「買一送一」38元。
📌拿坡里：「大披薩＋6塊炸雞」499元！12塊炸雞428元
拿坡里2024年優惠也殺紅眼，「拿坡里披薩.炸雞店」即日起至3月6日，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），相當於下殺7折；而且大披薩可以自由挑選任一口味，炸雞也能整桶更換成烤雞。
另外「拿坡里炸雞專賣店」則是即日起至3月6日，一桶6塊炸雞特價228元（原價348元），兩桶6塊炸雞只要（原價696元），最低爽吃62折。換算下來一塊炸雞最便宜只要35元，相當超值。
📌繼光香香雞：黃金鴨香寶「買一送一」
繼光香香雞即日起至2月29日，黃金鴨香寶「買一送一」！選用雞鴨肉混合的黃金鴨香寶，以「撲克牌花色」打造，限時開吃「買一送一」好康。
📌21世紀：熟客券「買一送一」
21世紀風味館即日起至4月26日，祭出21熟客券「買一送一」隱藏優惠，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃3款「買一送一」，包括時蔬雞肉飯、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「烤半雞送烤餅」或「烤全雞送披薩」；以及「第二件半價」優惠，週一、週三的熟客最低77折優惠。