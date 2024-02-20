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肯德基「20雞塊+12蛋撻」套餐399元　隱藏代碼曝：比開工優惠便宜

▲肯德基瘋了！超值隱藏優惠代碼「13654」曝光，爽吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻＋2玉米濃湯或2奶茶」大套餐只要399元，比最新「買一送一」開工優惠還便宜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基瘋了！超值隱藏優惠代碼「13654」曝光，爽吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻＋2玉米濃湯或2奶茶」大套餐只要399元，比最新「買一送一」開工優惠還便宜。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

肯德基日前開工才發出優惠大補帖，4款點心「買一送一」、5組人氣下午茶才72元、個人激省餐111元，好康下殺5折起、最高可省2179元。現在被挖出更超值的隱藏優惠代碼「13654」，竟能爽吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻＋2玉米濃湯或2奶茶」大套餐只要399元，簡直比最新優惠還便宜，一篇整理最強攻略快收藏。

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📌肯德基優惠碼「13654」：399元爽吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻」大套餐
即日起至4月30日，使用肯德基隱藏優惠代碼「13654」，開吃上校雞塊分享盒＋2盒原味蛋撻禮盒＋指定飲品2選1只要399元（原價750元），而且指定飲品可以選擇2杯玉米濃湯(小)或2杯經典(冰)奶茶，相當於大吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻」還能配一組喝的湯或飲料，十分划算。

提醒大家，可先在官網上使用預訂快取功能訂餐；宜蘭家樂福餐廳、台北光復餐廳、台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳、台北復興南餐廳不適用。

▲肯德基隱藏優惠代碼「13654」被挖出！399元爽吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻」大套餐。（圖／翻攝自肯德基官網）
▲肯德基隱藏優惠代碼「13654」被挖出！399元爽吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻」大套餐。（圖／翻攝自肯德基官網）
📌肯德基開工優惠「買一送一」大補帖
肯德基最新優惠大補帖，2月17日至2月29日連續13天，4款點心包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、玉米濃湯(大)、雞汁風味飯都「買一送一」；5組人氣下午茶通通72元，吃得到原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、草莓起司冰淇淋大福都能划算吃；加碼推出79元金燦鹽之花可可蛋撻限定午茶組。

3組個人激省餐只要111元，優惠代碼「40584」可以爽吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」、或優惠代碼「40585」吃得到「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小)」；優惠代碼「50390」可吃最澎湃「咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋蛋撻禮盒＋百事可樂(中) x 2」只要399元。

▲肯德基近期閃電回歸兩款雙層漢堡，肉肉控必吃「雙層咔啦雞腿堡」，還有海陸「咔啦脆雞Q蝦堡」一次開吃炸雞＋白蝦雙主菜，幫大家開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基開工優惠「買一送一」大補帖，好康下殺5折起、最高可省2179元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞「買一送一」連吃41天、最高現省2587元
麥當勞今起至3月26日連續41天，開吃「2024龍年開春優惠券」，中杯可樂、經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)、蜂蜜奶茶(冰/熱)和蜂蜜紅茶(冰)共8款飲料「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條都「加1元多一件」；超爽大餐四件組起回歸，雙人早餐「豬肉滿福堡系列」159元起，雙人共享套餐209元起。

歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，則有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）優惠。

▲麥當勞最新「2024龍年開春優惠券」開吃。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞最新「2024龍年開春優惠券」開吃，連續優惠41天、最高現省2587元。（圖／台灣麥當勞提供）

肯德基「買一送一」連吃13天！雞塊買4送4　個人餐111元拚麥當勞

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