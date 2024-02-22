超商麵包不簡單　揭「A.A.國際無添加一星驗證」安心美味秘密

漢堡王中刮刮樂！好運接龍優惠券：加碼8款「買一送一」拚麥當勞

▲漢堡王中刮刮樂！除2024「王龍厚哩」優惠券，明再開跑「好運接龍」加碼8款「買一送一」吃到2月29日。所有2月優惠一次整理，拚麥當勞最新「2024龍年開春優惠券」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王中刮刮樂！除2024「王龍厚哩」優惠券，明再開跑「好運接龍」加碼8款「買一送一」吃到2月29日。所有2月優惠一次整理，拚麥當勞最新「2024龍年開春優惠券」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

漢堡王簡直中刮刮樂！2月不只有2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券可吃，明（23）日再開跑「好運接龍」優惠券，加碼超狂8款「買一送一」直接吃，包括西部小華堡、單犇牛肉堡「買一送一」95元起，雞塊買4送4，中辣薯球、中杯飲料也都「買一送一」，特殊折扣吃到2月29日。2月漢堡王超狂優惠一次整理給大家，跟麥當勞最新「2024龍年開春優惠券」拚了。

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📌漢堡王「好運接龍」優惠券！加碼8款「買一送一」
2月23日至2月29日，西部小華堡「買一送一」109元、單犇牛肉堡「買一送一」95元，或買西部小華堡「送經典脆雞堡」109元，買Q彈海老堡「送翠洋蔥牛肉堡」或「送經典脆雞堡」都是119元；雞塊「買4送4」55元，中份辣薯球「買一送一」59元。還有中杯可樂、七喜、激浪、橘子汽水、冰微糖紅茶也都是「買一送一」38元。

▲漢堡王「好運接龍」優惠券！加碼8款「買一送一」吃到2月29日。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王「好運接龍」優惠券！加碼8款「買一送一」吃到2月29日。（圖／漢堡王提供）
📌超狂買一送一！漢堡王2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券
漢堡王2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券，即日起至3月11日，大杯可樂、七喜、激浪、橘子汽水、冰檸檬紅茶、冰綠茶都「買一送一」只要49元，還有中杯美式研磨咖啡、中杯拿鐵也「買一送一」。

開運「1＋1」套餐 49 元，包括經典脆雞堡、4塊雞塊、薯條等6選1餐點，搭配小杯可樂、七喜、冰檸檬紅茶等6選1飲料，共可自由選配出 36 種組合任搭任選，「漢堡或點心＋汽水」都只要49元；即日起至3月11日還有限時臨櫃限定隱藏菜單，蘋果派搭配任一指定飲品，「1＋1」也只要49元。

▲漢堡王2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券：開運「1+1」49元、「免費0元送」菜單。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券：開運「1+1」49元、「免費0元送」菜單。（圖／漢堡王提供）
單點選購單層華鱈魚堡、脆洋蔥牛肉堡等指定商品，「免費0元送」薯條、洋蔥圈、辣薯球等點心（3選1）；單點選購勁濃起司薯，「免費0元送」洋蔥圈或小杯飲料（2選1），最多 14 種美味組合超省。

加入漢堡王 LINE 官方好友，輸入優惠代碼「52BK」，驚喜加碼4塊雞塊、薯條(中)、洋蔥圈(小)、辣薯球(小)都能「買一送一」，只要49～59元，點心通通半價開吃。共可以爽吃36天、最高現省2909元。

▲漢堡王2024優惠券：超狂12種「買一送一」，大四喜套餐、雙人餐優惠。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王2024優惠券：超狂12種「買一送一」，大四喜套餐、雙人餐優惠。（圖／漢堡王提供）
📌麥當勞「買一送一」！2024龍年開春優惠券
麥當勞即日起至3月26日開吃「2024龍年開春優惠券」，中杯可樂、經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)、蜂蜜奶茶(冰/熱)和蜂蜜紅茶(冰)共8款飲料「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條都「加1元多一件」；超爽大餐四件組起回歸，雙人早餐「豬肉滿福堡系列」159元起，雙人共享套餐209元起。

歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，則有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）優惠。

▲麥當勞2024年新春聯名Hello Kitty超萌限定包裝，全系列開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞2024年新春聯名Hello Kitty超萌限定包裝，全系列開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

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