麥當勞薯餅、OREO冰炫風「買一送一」！隱藏優惠：免費吃麥克雞塊

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麥當勞APP本週即日起至3月3日，釋出不少讓人眼睛一亮的隱藏優惠，尤其人氣商品單點薯餅、OREO冰炫風、中杯冰檸檬風味紅茶竟然都有「買一送一」可以吃！提醒大家，OREO冰炫風、中杯冰檸檬風味紅茶不適用得來速喔。
而使用麥當勞APP購買帕瑪森主廚雞腿堡套餐，即日起至2月29日可以「現折10元」；或是選擇「免費吃4塊麥克雞塊」可以吃到3月3日，都是超值加菜的誘人優惠。
📌肯德基「6炸雞＋6蛋撻送大可樂」399元、「20雞塊＋12蛋撻」大套餐也399元
另外，肯德基PK APP會員限定，即日起至2月29日，優惠代碼「40495」爽吃「6炸雞＋6原味蛋撻送大瓶可樂」激省多人餐，只要399元（原價741元），現省342元，相當於下殺54折優惠；對鐵粉來說，這組炸雞＋蛋撻優惠過去雖然頗為常見，不過這次可是大方加碼送出大瓶可樂快樂水，炸雞控可要把握難得好康。
而即日起至4月30日，使用肯德基隱藏優惠代碼「13654」，開吃上校雞塊分享盒＋2盒原味蛋撻禮盒＋指定飲品2選1只要399元（原價750元），指定飲品可以選擇2杯玉米濃湯(小)或2杯經典(冰)奶茶，相當於大吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻」還能配一組喝的湯或飲料，也十分划算。