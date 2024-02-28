新北三重民宅傾斜！雙北5天4建案出包已害2命　他驚：愈來愈恐怖

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隨後，晚間又爆出三重福隆路玖長建設新建案「玖長匯比壽」工地，疑因地下室施工不慎，造成隔壁民宅大樓傾斜。Sway驚呼：「第三攤工安意外更恐怖！蓋一半快把隔壁弄倒了！」批評是基泰大直的翻版。
事實上，雙北5天已發生4起工安事故，先是璞真建設位在台北市慶城街的都更新建案「勤美璞真城仰」，在23日晚間發生地基塌陷，初查是準備進行連續壁工程的「導溝施工」，疑因內部支撐力不夠，造成導溝外部下陷，旁邊外導溝旁的路面下陷。
新北土城驚傳工安意外！61歲鷹架工12樓墜落2樓 傷重送醫不治
27日上午9時許，新北市土城區學府路二段某工地，發生一起工安意外，61歲的曾姓鷹架工，不明原因從施工的12樓、墜落到2樓露台，附近同事見狀，隨即通報警消救援，但曾男被緊急送醫搶救，最後仍傷重不治，目前警方已通報相關單位進行調查，詳細事發經過，還有待進一步釐清。
新北大樓工地意外！升降梯突從「1樓墜落B3」 工人腦漿流出慘死
新北市淡水區新春街一處工地27日上午11時許，33歲胡姓消防工人使用汽車用升降梯要施作消防工程時，由於不明原因整個平台由1樓墜落至地下3樓，胡男當場頭骨凹陷、腦漿爆出，送醫急救後不治，詳情事發原因仍待調查。
新北三重大樓傾斜！疑建案開挖地下室工程疏失 百位居民緊急疏散
27日下午3時許，新北市三重區福隆路一處新建大樓施作地下室工程時，疑似發生工程疏失，造成一旁大樓民宅傾斜，緊急疏散26戶、44人，並緊急回填水源，經過一夜注水進入地下室後，28日凌晨2時許，附近周圍房屋回復原樣，新北市府將再請土木技師公會進行傾斜鑑定，待一切安全無虞，才會讓居民回來。