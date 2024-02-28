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台灣讀「1科系」以為賺爆！大學生畢業哭了　真實薪水公開超意外

▲學測成績日前正式放榜，不少高三的高中生們要開始陸續填寫志願，申請大學，人生又要踏入另一個階段。（示意圖／取自Pixabay）
▲學測成績日前正式放榜，不少高三的高中生們要開始陸續填寫志願，申請大學，人生又要踏入另一個階段。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

學測成績日前正式放榜，不少高三的高中生們要開始陸續填寫志願，申請大學，人生又要踏入另一個階段。想當然，多數人當然希望自己在大學選的科系，在未來求職路上可以學以致用，也能夠提高自己在職場的「薪資」，因此現在許多人在選擇大學科系時，就會考慮未來出路。然而，就有網友討論「什麼科系其實沒有那麼賺錢？」貼文引發廣大迴響，其中被最多人點名的則是「獸醫系」，雖然看名稱都是「醫類」，但其實薪資卻不是非常頂。

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一名網友在PTT貼文指出「我也是後來才知道，原來當獸醫並不賺錢，而且薪水還蠻少的，另外還有心理系我也以為蠻賺的，但念心理系的朋友也是跟我說『沒錢途』，想問大家有什麼科系以為很有錢，但其實出路還好的？」

▲網友分享自己所念科系在過年回家時，會被長輩誤會的種種情況。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友討論台灣讀什麼科系「以為很賺錢」，結果出社會求職時發現沒想像中賺。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，不少網友紛紛回應「獸醫系是真的，要自己開才賺錢吧」、「獸醫真的超驚訝的，真的不好賺錢」、「第一個想到的是獸醫，雖然有個醫字，收入連中醫都摸不到邊」、「很多行業自己開業>給人請，獸醫也是如此啦，雖然受僱跟牙醫那些比還是差多了」、「獸醫真的蠻苦的，不過最近獸醫很像很受歡迎」。

事實上，根據104人力銀行統計，獸醫師最新「薪資情報」的平均薪水如果資歷是在1年以下的話，月均薪大約是3.1萬元；而如果1至3年，月均薪大約是3.6萬元；資歷來到5年以上的話，月均薪則是4.6萬元不等，相較於許多同樣是「醫類」的科系，確實不算高；像是一般5年資歷以上的醫院醫師，月均薪就達9.2萬元，與獸醫相差非常大。

▲獸醫的平均薪資水平並不高，雖然科系類別也有「醫」字，但跟牙醫、醫院醫生薪資明顯有區別。（圖/104人力銀行）
▲獸醫的平均薪資水平並不高，雖然科系類別也有「醫」字，但跟牙醫、醫院醫生薪資明顯有區別。（圖/104人力銀行官網）
過去也有人在「Dcard」貼文表示「獸醫的出路選擇有很多內容，但是最現實的問題就是，為什麼會有人說念獸醫就要打斷腿，那是因為如果你是對動物有愛、有耐心+對薪水不在意，那麼你是完美的獸醫，如果有缺任何一個，我會建議你再想想」。

獸醫大致上就是藥學以上醫科以下，4年+1年的實習，出來的薪水就是個超商儲備店長等級的缺，在南部甚至做三四年都沒有40K月薪的獸醫多的是，在北部做非小動物的，開出薪水40K每年+1K，即便待遇最好的地方也是高消費的地方，綜合來看還是不太能賺大錢的行業，在台灣的獸醫有高薪的可能包括，只有自己開業、去擔上輪夜班、急診等重大的疾病照護責任或者被難以取代的專長而已」。

▲有網友近日在求職網上看到的獸醫薪水，讓他驚呼「真的是在做功德！」而引來不少過來人分享業界辛酸。（示意圖／翻攝unsplash）
▲獸醫的薪資水平在出社會之後並沒有想像中高，有不少人都出面分享甘苦談，更有網友調侃「以後我小孩念獸醫要打斷他的腿」。（示意圖／翻攝unsplash）

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