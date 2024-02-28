台灣讀「1科系」以為賺爆！大學生畢業哭了　真實薪水公開超意外

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貼文一出，不少網友紛紛回應「獸醫系是真的，要自己開才賺錢吧」、「獸醫真的超驚訝的，真的不好賺錢」、「第一個想到的是獸醫，雖然有個醫字，收入連中醫都摸不到邊」、「很多行業自己開業>給人請，獸醫也是如此啦，雖然受僱跟牙醫那些比還是差多了」、「獸醫真的蠻苦的，不過最近獸醫很像很受歡迎」。
事實上，根據104人力銀行統計，獸醫師最新「薪資情報」的平均薪水，如果資歷是在1年以下的話，月均薪大約是3.1萬元；而如果1至3年，月均薪大約是3.6萬元；資歷來到5年以上的話，月均薪則是4.6萬元不等，相較於許多同樣是「醫類」的科系，確實不算高；像是一般5年資歷以上的醫院醫師，月均薪就達9.2萬元，與獸醫相差非常大。
過去也有人在「Dcard」貼文表示「獸醫的出路選擇有很多內容，但是最現實的問題就是，為什麼會有人說念獸醫就要打斷腿，那是因為如果你是對動物有愛、有耐心+對薪水不在意，那麼你是完美的獸醫，如果有缺任何一個，我會建議你再想想」。
「獸醫大致上就是藥學以上醫科以下，4年+1年的實習，出來的薪水就是個超商儲備店長等級的缺，在南部甚至做三四年都沒有40K月薪的獸醫多的是，在北部做非小動物的，開出薪水40K每年+1K，即便待遇最好的地方也是高消費的地方，綜合來看還是不太能賺大錢的行業，在台灣的獸醫有高薪的可能包括，只有自己開業、去擔上輪夜班、急診等重大的疾病照護責任或者被難以取代的專長而已」。