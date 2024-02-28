黃嘉千講家暴發抖又搓手、哭到中斷訪問 決定站出來3大原因曝光
黃嘉千、夏克立結縭16年因為家暴疑雲撕破臉，目前正在打離婚官司，她噤聲1年半，近日罕見打破沉默揭露被施暴真相，以及願意親自出面說明的原因，為的是夏克立放話要對幫她的友人提告、身為人母必須保護家人，以及鼓勵受暴者站出來，不過她受訪時發抖、搓手、放空，多次淚崩喊停，哭到無法完成訪問。
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，黃嘉千表示，始終沒有親口發聲的原因是遵守法院要求，但郎祖筠、加拿大鄰居董小姐看不下去為她抱不平，遭夏克立揚言提出告訴，自己感動之餘不願好友被波及，因此決定鼓起勇氣露面，把真相公諸於世，再者就是身為母親想要保護家人，最後是想鼓勵有相同遭遇卻不敢講的人。
似乎得知黃嘉千受訪內容今天刊出，夏克立一大早在IG發文寫下：「不要藉別人真正的痛苦來獎勵自己。」有網友勸他國語不太好，最好請律師發言就好，一直透過媒體解釋會越描越黑，對自己不利，夏克立反問：「真的嗎？該說什麼？她假裝代表受虐婦女，但她從來沒被家暴過，我可以證明一切！我該用中文說什麼？」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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