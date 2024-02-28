新北三重民宅傾斜！雙北建案狂出包 技師曝主因：建商別再想省錢
新北市三重區福隆路玖長建設新建案「玖長匯比壽」，昨（27）日下午3時點多，因開挖地下室不慎，造成鄰宅傾斜，住戶緊急疏散。回顧近兩年，台北地區許多建案出現「天坑」事件，甚至有大直「基泰建設」導致的民宅嚴重下陷意外，中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生表示，這些個案和「台北天生地質狀況差」脫不了關係，但「人為因素、建商想省錢」仍舊是最大主因。
記者張志浩／綜合報導
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說明，台北地區約從40萬年前開始累積沉積物，並由淡水河的三大支流「大漢溪、新店溪、基隆河」，分別將礫石、砂、泥帶入盆地內堆積，最終形成台北盆地地形，本身地質屬於較為鬆軟的沈積層，建造時一旦連續壁有破洞、管線被挖破，就容易出現工安意外。
拱祥生則提及，近年建案天坑、傾斜事件頻率高，大致可分為2個原因。
1、業主、施工廠商更多樣：目前建築的地下設計，大多是建築師委託結構技師，不過擁有大地背景的技師，不一定會在房屋規劃設計時就參與討論。
2、針對施工前地質檢測，是否有做正確處置：以本次玖長建設的案子為例，三重屬於砂土層，而砂土就怕內外水壓不同導致漏水，因此在經過「公母單元」的檢測後，就應該知道要做適當的「止水工法」，但業主、廠商可能想省錢，忽略專業技術，才導致意外發生。
拱祥生說，「提到人為因素就很沈重」，業主應該要多聽有地質專業知識技師的意見，而在制度面上，拱祥生認為，應該將建案二級審驗制度，提高到施工階段、甚至是設計階段，或是比較耐震標章，全程都需要有技師監督，才可能根除這些問題。