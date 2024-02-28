三重民宅傾斜！首次蓋房就出大事 建商鞠躬道歉：不再接其他建案
新北市三重區福隆路玖長建設新建案「玖長匯比壽」（原名玖都誠家），昨天下午3時許疑因開挖地下室不慎，造成鄰宅傾斜，44名住戶被緊急疏散。由於此案是玖長建設成立4年來第一案，也是唯一一案，還是股東玖都建設開發前董座的紡織「起家厝」，玖長建設副總經理黃連添今（28）再度到現場鞠躬道歉，強調鑑定出爐後會負責到底，後續不會再接其他建案。
記者徐銘穗/綜合報導
「玖長匯比壽」基地面積117.37坪，規劃為地上13層、地下3層集合住宅，共有46戶住家，1戶店面，格局坪數規劃2房（25坪）、2+1房（29坪），容積率為659.96%，工程造價為6233萬3313元，預計2027年第4季完工。目前有4比實價登錄，成交單價落在62.4萬到65.3萬／坪間，成交總價則在1555萬至1888萬元間。
黃連添今（28）在工地現場受訪表示，自己是鄰長，也是受波及建物的主委，「玖長匯比壽」是第一個建案，原本是老舊工廠，也是他們的「起家厝」，原本想蓋一棟讓手足同住，其他戶賣出去，未料發生連續壁瑕疵產生後續狀況，公司會全力配合後續處理，待工務局等單位鑑定結果出爐，該負責就負責到底，「我也是第一次蓋房子，很抱歉讓大家辛苦了」。
此外，黃連添也說，以後不會再接其他建案，能把「玖長匯比壽」蓋到最完整、鄰房重新整修好就很感謝大家了，他們家做襪子起家，也是以經營品牌的理念在經營，對於這次事故絕對秉持負責任的態度。