魔術師赴扶輪社表演！2男衝上台「翻道具」拆台嘲笑 他痛心發文
臉書上擁有8萬多名粉絲的魔術師「幻術師大仙」，近期因為「榴槤魔術」爆紅，也讓收到許多企業團體的尾牙、春酒演出邀請。但昨（27）日深夜大仙發文控訴，自己到南投某場扶輪社表演，卻遭2男突襲翻出道具，無禮拆台，還被全場訕笑，讓他感覺到「一生的志業被人踩在腳下蹂躪」，而該扶輪社也在今（28）日發文致歉，但仍不被民眾買單。
記者潘毅／綜合報導
「幻術師大仙-Daxien the illusionist」昨深夜以「素質？」為題在臉書發文表示，他接了南投某場扶輪社的演出，表演過程順利，直到演出結束，和大家說再見時，2名男子突衝上台將他的道具當眾翻出，全場氣氛從歡樂，瞬間變成尷尬加嘲笑，他當下出聲喝止，對方卻滿臉笑容走回座位沒當一回事。
自己用心開創的魔術手法被當場拆台，令幻術師大仙委屈又憤慨，他不解，身為一個魔術表演者為何要承受這個，最近才感受到一些觀眾或多或少因為他而喜歡魔術，瞬間又被打回現實，「一生的志業被人踩在腳下蹂躪，他無法雲淡風輕的當作沒有發生過。」
大仙隨後也公開自己與該扶輪社接洽人員的對話，大仙直言，他其實非常在意兩名男子的行為，對方表示：「我會跟社友告知，請您不用擔心，真是抱歉」，但大仙也感慨：「未來我會不敢接您的演出」。
事件曝光後，立刻引爆大批網友怒火，更被找出是在草屯新世代扶輪社發生的事件。對此，社長洪昭銘也在今（28）日也趕緊透過臉書發文道歉，除了表示歉意，他也強調︰「我們會虛心檢討反省，我也會帶著團隊上台北當面再跟你道歉」，並感謝大仙當天的完美演出。