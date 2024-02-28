全聯、全家跳水價禮盒不賣了！「元宵節剛過秒下架」　店員揭真相

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不過原本網路上有人聲稱「禮盒再等一下！元宵節之後會更低價」，沒想到就有不少人在日前發文表示「等等！我家全聯這邊把禮盒跟福袋全部都收起來了耶？」、「我家附近全聯跟全家的禮盒全部都下架了....區域都撤掉了」、「前兩天去已經貼公告不能結帳買了，準備裝箱退回廠商」；讓許多人留言直呼「真假，我還在想會不會在降一波，沒得買了」、「好啊！誰跟我說會更低價，我這下沒得買了」。
而有內行人也出面表示「昨天有去全聯，店員是說禮盒已退回去給廠商了，所以沒有再特價囉」、「其實就是廠商回收，然後廠商最後會整批賣掉，但是那種價格不會流於市面上，像我之前認識處理知名零嘴的廠商，他們就還是要保有行銷行情，最後這些通常會留到私人團購或者保險業的手中」。
而《NOWnews》記者27日晚間到信義區全聯門市採購，發現真如網友所說「禮盒區」、「福袋區」真的全部撤離，已經換成日常用品區以及行動支付贈品兌換區，詢問店員，店員僅表示：「元宵節過後就讓廠商收回，配合檔期活動不同，就沒有繼續販售禮盒及福袋。」至於回收的禮盒動向為何，店員表示「不方便多做回應」。
顯然超商、超市的禮盒、福袋行銷策略還是自有一套，並不會無期限的特價或者更低價，跳樓大拍賣也是有期間限定。值得注意的是，今年在元宵節有搶到7-11福袋買一送一的民眾，抽獎序號登錄只到2月29日，這次頭獎一共有「瑪莎拉蒂汽車2名」、二獎「價值75.9萬的南極郵輪行程1名」、三獎「星宇航空的美國舊金山雙人來回機票10名」等，得獎名單將會在3月8日以前公佈在官網上面，民眾除了記得登錄序號之外，也要記得對獎！