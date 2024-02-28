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全聯、全家跳水價禮盒不賣了！「元宵節剛過秒下架」　店員揭真相

▲過年後包括全家、全聯、7-11都進行禮盒跳樓大拍賣，不過在元宵節過後，店家陸續清空區域。（圖／記者黃韻文攝）
▲過年後包括全家、全聯、7-11都進行禮盒跳樓大拍賣，不過在元宵節過後，店家陸續清空區域。（圖／記者黃韻文攝）

記者張嘉哲/綜合報導

元宵節假期在上週已經過完，也意味著今年的過年檔期已經結束，包括年後的新春福袋、禮盒大拍賣的盛況陸續收攤，最近有不少人到門市想要搶最後的便宜，結果意外發現元宵節剛過，已經陸續有店家把禮盒區、福袋區火速收光，有些甚至已經不能結帳購買，貼文引起熱議，也釣出內行人分享原因。

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前一陣子在過完年之後，四大超商及超市通路都開始下殺年節禮盒，從3折、5折、69折都有，造成民眾瘋搶，不少人都以經濟實惠的價格買到想要的禮盒，而7-11最狂，不僅禮盒特價，「福袋買一送一」力拚完售，在元宵節假期間門市幾乎都看不到福袋的蹤影，全部被掃光。

▲7-11新春福袋最後降價大出清，元宵節假期限定買1送1拼完售，不少人都到門市瘋搶。（圖/7-11全家各超商分享區）
▲7-11新春福袋最後降價大出清，元宵節假期限定買1送1力拚完售，門市幾乎都沒有看到福袋身影。（圖/7-11全家各超商分享區）
不過原本網路上有人聲稱「禮盒再等一下！元宵節之後會更低價」，沒想到就有不少人在日前發文表示「等等！我家全聯這邊把禮盒跟福袋全部都收起來了耶？」、「我家附近全聯跟全家的禮盒全部都下架了....區域都撤掉了」、「前兩天去已經貼公告不能結帳買了，準備裝箱退回廠商」；讓許多人留言直呼「真假，我還在想會不會在降一波，沒得買了」、「好啊！誰跟我說會更低價，我這下沒得買了」。

而有內行人也出面表示「昨天有去全聯，店員是說禮盒已退回去給廠商了，所以沒有再特價囉」、「其實就是廠商回收，然後廠商最後會整批賣掉，但是那種價格不會流於市面上，像我之前認識處理知名零嘴的廠商，他們就還是要保有行銷行情，最後這些通常會留到私人團購或者保險業的手中」。

▲記者實際走訪信義區全聯門市，禮盒全面特價當中，價格落在6折至7折，最熱門的義美蛋捲、義美小泡芙禮盒早已被搶光。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者實際走訪信義區全聯門市，原本這區禮盒特價專區已經收掉，變成「日常生活用品」專區。（圖/記者張嘉哲攝）
而《NOWnews》記者27日晚間到信義區全聯門市採購，發現真如網友所說「禮盒區」、「福袋區」真的全部撤離，已經換成日常用品區以及行動支付贈品兌換區，詢問店員，店員僅表示：「元宵節過後就讓廠商收回，配合檔期活動不同，就沒有繼續販售禮盒及福袋。」至於回收的禮盒動向為何，店員表示「不方便多做回應」。

顯然超商、超市的禮盒、福袋行銷策略還是自有一套，並不會無期限的特價或者更低價，跳樓大拍賣也是有期間限定。值得注意的是，今年在元宵節有搶到7-11福袋買一送一的民眾，抽獎序號登錄只到2月29日，這次頭獎一共有「瑪莎拉蒂汽車2名」、二獎「價值75.9萬的南極郵輪行程1名」、三獎「星宇航空的美國舊金山雙人來回機票10名」等，得獎名單將會在3月8日以前公佈在官網上面，民眾除了記得登錄序號之外，也要記得對獎！

▲7-11福袋已經有門市開始跳樓大拍賣，推出買一送一的活動，還加送廚房紙巾，引起民眾暴動。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
▲7-11福袋元宵節推出限定2日買一送一活動，現貨幾乎被掃光，有搶到的民眾記得上網登錄抽獎序號。（圖/7-11全家各超商新品分享區）

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