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三重「玖長匯比壽」害鄰宅傾斜！出過事建案房能買嗎　專家看法曝

▲近年建案施工不慎造成鄰宅傾斜、倒塌頻傳，出過事的建案房子蓋好後能買嗎？專家看法公開。圖為「基泰大直」鄰宅事件。(圖／NOWnews資料照)
▲近年建案施工不慎造成鄰宅傾斜、倒塌頻傳，出過事的建案房子蓋好後能買嗎？專家看法公開。圖為「基泰大直」鄰宅事件。(圖／NOWnews資料照)

記者徐銘穗/綜合報導

新北三重福隆路玖長建設新建案「玖長匯比壽」疑因施工不慎，造成隔壁11層大樓傾斜，住戶緊急被疏散。事實上，近年全台發生多起建案鄰損事故，尤以去年9月台北市中山區大直街、基泰建設（2538）建案「基泰大直」最出名。施工期間曾釀鄰損的建案能買嗎？房價會有影響嗎？《NOWnews今日新聞》電訪結構技師、房產專家來解惑。

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中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生指出，「出事的建案把別人破壞了，都蓋起來後應該是不至於會有問題」，除非把周遭地質破壞擾動得較大，消費者可觀察地下室牆面有無滲水等異常。他也強調，目前建案出包後的地質補強跟確認一環較為欠缺，呼籲政府應盡速研擬配套措施。

▲三重新建案施作地下室工程，不慎導致隔壁大樓傾斜。（圖／翻攝畫面）
▲三重新建案「玖長匯比壽」昨（27）午施作地下室工程，疑因施工不慎導致隔壁大樓傾斜。 （圖／翻攝畫面）
拱祥生表示，建案施工不慎造成鄰宅傾斜、倒塌，或是導致周遭出現「天坑」有兩層面，一是建案本身的地基，二是周遭地質。

1、建案地基：出事的建案是「把別人破壞，自己蓋起來」，一般來說，地下室完工後，孔洞正常也不會擴大，除非像「基泰大直」本身地質軟弱，經灌漿重蓋後更要小心。同時也得注意災變後是否有搶時間，而導致地基工程出現瑕疵，可能出現地下室滲水等情形。

2、周遭地質：先前新竹、台北南京西路發生「天坑」，就是因為地下室有孔洞、破壞，導致周遭道路下方土壤被掏空，就算出事的建案事後地下室外牆蓋好後，但如果周遭地質坑洞沒有補起來，後續還會再出事。

拱祥生舉例，像先前南京西路「天坑」事件，只採用CLSM（Controlled Low Strength Materials，控制性低強度回填材料），就像是骨折卻只在表面貼一貼而已，應該採用地盤改良，才能治本。

施工曾害鄰損！結構技師曝看房3重點

施工時曾釀鄰損的建案能買嗎？拱祥生直言，確實會比一般工程多些疑慮，要檢視地下外牆施工品質、有無滲水與基礎承載力狀況，前者消費者可透過檢視地下室牆面有無滲水簡易判讀。他點出，台灣建商都很怕資訊被揭露，但認為應該要有「工程履歷」、第三方認證等舉措，出過事都能查得到，讓建物安全更透明。

▲台北市「基泰大直」建案因施工不慎導致鄰房塌陷。（圖／NOWnews攝影中心）
▲台北市中山區「基泰大直」建案，去（2023）年9月因施工不慎導致鄰房塌陷。（圖／NOWnews資料照）
台灣人是健忘的！出事建案蓋好後 　房價影響不大

馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，建案在施工期間出包，不管是連續壁出問題，造成隔壁大樓、公寓傾斜倒塌，或是發生火災，到完工還有4~5年時間，「台灣人是健忘的」，等房子蓋好進入成屋市場後，大家可能都忘記建案之前曾發生過什麼事了，「除非像『基泰大直』大到全台灣都知曉」，因此對房價影響不大。

「高雄前年有建案搞垮整排透天厝，你還記得它叫什麼名嗎？」何世昌舉例，高雄在地建商前（2022）年因鋼板樁擋土壁密合度不足，造成滲水滲砂路面塌陷，導致旁邊7棟透天厝傾斜被判定為危樓，但房子都拆了，到現在建商還沒給住戶交代。

至於施工釀鄰損的建案房子能不能買嗎？何世昌認為，若是因偷工減料而出包的絕對不能買，「這是建商心態問題」，但若是施工不慎，可以補救的話就沒有問題。何世昌提醒，建案發生工程事故後，政府都會委託技師調查，並評估建物安全性，現在資訊大爆炸，「有心都查得到」，提醒消費者買房前務必要做好功課。
 

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