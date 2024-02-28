好市多員工「超累仍願意做10年」！1規則打趴全場：難怪離職率2%

我是廣告 請繼續往下閱讀
「至於主管職位的話，是簽訂年薪的，換算下來月薪6萬元起跳，隨著10年、15年、20年不等去調整年資，美式公司的好處就是時數待的越久，你的收入就最高，沒有所謂老闆加薪這一回事，超級公平的」。
賴熊也提到「不過同事之間都是對手，因為好市多公司落實公開政策，每一個升遷職位的公告都會公佈出來，每一個員工都有丟履歷去爭取，不過還是老話一句，職場黑暗面大家都知道的，其他的就是看你的運氣跟實力了」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好市多幾乎都沒缺人.....看好幾次都沒有職缺」、「是真的很累，但是薪水真的也給得很到位」、「離職員工表示完全正確，都懷疑你是不是也有做過了」、「隔壁媽媽做了10幾年，就覺得收入非常穩定，想一路做到退休」、「光是不用老闆在那考核加薪就打趴很多同性質的服務業了，難怪離職率這麼低，超不缺人的」。
好市多僅主任級以上是月薪制度！「加薪制度」遠勝同性質服務業
好市多副總經理王友玫透露，內部只有主任級以上為月薪，多數服務員、組長都是時薪制度，目前好市多時薪243元起跳，比台灣最低基本薪資183元高出許多。而電腦會在員工累積達1040小時後，加薪4.5％至5%，一年約可加薪1至2次，員工最高時薪為369元。
當年資越長，達到時薪最高369元之後，換算下來月薪可達5萬9千多元，對比行政院主計處110年全體受僱員工薪資，可贏過百分之70%的台灣勞工，再對比許多服務業、餐飲業的主管、幹部的薪資，好市多的基層員工就已經能達到逼近月入6萬的薪資，已經是超出市面行情的水準。
好市多員工福利多！離職率僅2%超不缺人
台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉進一步透露，好市多員工可享有會員全免福利，直系親友也能享用該福利，且做滿一定年限退休之後，甚至可以成為終身免費會員。據悉，好市多年假方面也給得非常大方，都是遠勝台灣許多企業。好市多副總經理王友玫也提到，好市多員工離職率僅2％，若是一直換員工也擔心標準不到位，且好市多高階主管、員工也都是從基層賣場做起，台灣好市多內部99％都是內轉。