銀行87萬存款「遺忘20年」！阿公收通知見超狂金額驚呆：搞錯了吧

好市多員工「超累仍願意做10年」！1規則打趴全場：難怪離職率2%

▲知名美式賣場「好市多」在台擁有高人氣，店內除了販售琳瑯滿目的商品外，也有不少多樣服務及優惠，深受台灣顧客喜愛。（示意圖／NOWnews資料照）
▲知名美式賣場「好市多」在台擁有高人氣，店內除了販售琳瑯滿目的商品外，也有不少多樣服務及優惠，深受台灣顧客喜愛。（示意圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

知名美式賣場「好市多」在台擁有高人氣，店內除了販售琳瑯滿目的商品外，也有不少多樣服務及優惠，深受台灣顧客喜愛。然而，你是否發現，身邊有不少親戚好友都會在好市多工作，即便不是主管職，還是能夠待上數年呢？這其實都歸功於好市多內部「加薪機制」，可以說是打趴許多同性質的服務業，讓許多在好市多工作雖然感覺累的人，仍然有動力持續待在這個職場環境當中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Tik Tok頻道「賴熊」專講各行各業的薪資結構、職場分析，近日他拍攝影片表示「好市多的員工兼差時薪243元起跳，正職人員42000元起跳，而這兩個都是用時薪來計算，正職人員保底40小時，兼差人員保底24小時，電腦會去紀錄每個在職員工的時數，每滿1040小時，就會自動加薪一個等級」。

▲內湖好市多COSTCO。（圖／記者陳明中攝）
▲好市多的員工除了主管職之外，都是用時薪來計算，如果是兼職的話保底每週24小時、正職則保底40小時。（圖／記者陳明中攝）
至於主管職位的話，是簽訂年薪的，換算下來月薪6萬元起跳，隨著10年、15年、20年不等去調整年資，美式公司的好處就是時數待的越久，你的收入就最高，沒有所謂老闆加薪這一回事，超級公平的」。

賴熊也提到「不過同事之間都是對手，因為好市多公司落實公開政策，每一個升遷職位的公告都會公佈出來，每一個員工都有丟履歷去爭取，不過還是老話一句，職場黑暗面大家都知道的，其他的就是看你的運氣跟實力了」。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好市多幾乎都沒缺人.....看好幾次都沒有職缺」、「是真的很累，但是薪水真的也給得很到位」、「離職員工表示完全正確，都懷疑你是不是也有做過了」、「隔壁媽媽做了10幾年，就覺得收入非常穩定，想一路做到退休」、「光是不用老闆在那考核加薪就打趴很多同性質的服務業了，難怪離職率這麼低，超不缺人的」。

▲好市多黑五第三天優惠，超夯CK短袖上衣僅183元必搶。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲美式賣場好市多員工一待就是能做10年以上，其加薪制度讓待過好市多的人都非常讚賞。（圖／記者鍾怡婷攝）
好市多僅主任級以上是月薪制度！「加薪制度」遠勝同性質服務業

好市多副總經理王友玫透露，內部只有主任級以上為月薪，多數服務員、組長都是時薪制度，目前好市多時薪243元起跳，比台灣最低基本薪資183元高出許多。而電腦會在員工累積達1040小時後，加薪4.5％至5%，一年約可加薪1至2次，員工最高時薪為369元。

當年資越長，達到時薪最高369元之後，換算下來月薪可達5萬9千多元，對比行政院主計處110年全體受僱員工薪資，可贏過百分之70%的台灣勞工，再對比許多服務業、餐飲業的主管、幹部的薪資，好市多的基層員工就已經能達到逼近月入6萬的薪資，已經是超出市面行情的水準。

▲好市多黑五（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多服務員、組長等級的員工都是以時薪計算，每工作1040小時就會自動加薪，最高時薪達369元。（圖／記者鍾怡婷攝）
好市多員工福利多！離職率僅2%超不缺人

台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉進一步透露，好市多員工可享有會員全免福利，直系親友也能享用該福利，且做滿一定年限退休之後，甚至可以成為終身免費會員。據悉，好市多年假方面也給得非常大方，都是遠勝台灣許多企業。好市多副總經理王友玫也提到，好市多員工離職率僅2％，若是一直換員工也擔心標準不到位，且好市多高階主管、員工也都是從基層賣場做起，台灣好市多內部99％都是內轉。


好市多結帳藏「1陷阱」！最慘秒噴2000元　一票會員受害氣炸

好市多加油站「1公升便宜3.5元」！他曝比中油低價內幕：成本有差

好市多小屋「超神用途」解鎖！4萬元打造獨立浴廁　專家卻說慘了

台灣好市多開賣「瑪利歐賽車」！等比例神還原　售價還比國外便宜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞