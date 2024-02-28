《黑暗榮耀》李到晛轉當巫師！約會林智妍被拍 最具存在感阿兵哥
南韓演員李到晛2019年出演《德魯納酒店》打響知名度，去年於《黑暗榮耀》、《壞媽媽》韓劇中都展現了精湛的演技，近期，他的首部大螢幕作品《破墓》，也於上週四（2／22）上映了，他的表現不僅觀眾看完後嘖嘖稱奇，連導演及大前輩崔岷植都忍不住稱讚，而李到晛也趁著電影上映之際，休假出來與女友林智妍約會遭《D社》爆料，可說是「最有存在感的服兵役藝人」，事業、愛情兩得意！
記者張芸婷／綜合報導
李到晛於去年8月至空軍軍樂隊服役，雖然已入伍半年，但他仍有部分待播影劇作品陸續推出，先是在Netflix《Sweet Home2》中驚喜現身，接著是TVING《死期將至》中，飾演崔怡在（徐仁國 飾）的第7世，雖然戲份都不多，但都給人深刻印象。
李到晛的大螢幕處女作《破墓》上映後，引起了不少討論，他在劇中飾演「奉吉」一角，是一名因病放棄運動生涯的前棒球選手，轉職後成為巫師，觀眾看了他在電影裡的表現，反應相當熱烈，紛紛留言表示：「看不出來是第一次演電影，他好適合這個角色」、「該拿新人獎了吧！」、「是他會挑作品？還是真的演技太好了」。
另外，就連導演張宰賢也狂讚李到晛的表現，說道：「他的演技絕對超出他的年紀以及經歷，日文演出時也將台詞背得滾瓜爛熟，甚至語感都表現得很好」，同劇的演員大前輩「崔岷植」也稱讚他表現相當優異。而電影《破墓》更是自上映後，蟬連4天「韓國單日觀影人次冠軍」，是近期令人期待的作品之一。
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