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SHINee Key的5件事！「女團舞教科書」隨機Cover　無處不見的團魂

▲關於Key的5個小故事，女團歌曲音樂一下，便能立即Cover出來的「女團舞教科書」實力；一心一意只為SHINee活動大秀感人團魂。（圖／Key IG）
▲關於Key的5個小故事，女團歌曲音樂一下，便能立即Cover出來的「女團舞教科書」實力；一心一意只為SHINee活動大秀感人團魂。（圖／Key IG）

記者張芸婷／綜合報導

南韓人氣男團SHINee自2008年出道以來，已經過了將近16個年頭，不僅團體活動成績亮眼，成員各自也非常努力進行SOLO活動，其中成員「萬能鑰匙Key」近期就推出了個人專輯《Good & Great》，更受邀參加「高雄櫻花季」將在3月23日登台演唱。在活動開始之前，《NOWnews今日新聞》特別整理了關於Key的5個小故事，包括他在節目上，當聽到女團歌曲音樂旋律一出來，便能立即Cover出來的「女團舞教科書」實力，以及一心一意只為SHINee團體活動的各種感人小故事。

女團舞蹈滾瓜爛熟　甚至被譽為「女團舞教科書」

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近幾年Key在綜藝節目的表現相當活躍，而他就時常在固定出演的節目《驚人的星期六》展現驚人的「女團舞蹈實力」，任何一首歌，只要旋律一出來，便能即刻跳出編舞，就連最新歌曲都難不倒他，熟練的舞姿經常令現場藝人讚嘆表示：「他有練習過吧！」、「Key到底怎麼做到的啊！」甚至因此有了「女團舞教科書」的稱號。

▲任何女團歌曲只要音樂一下，Key都能瞬間反應、完美跳出編舞，常逗得現場來賓哈哈大笑。（圖／轉攝自《驚人的星期六》節目）
▲任何女團歌曲只要音樂旋律一出來，Key都能瞬間反應、完美跳出編舞，常逗得現場來賓哈哈大笑。（圖／轉攝自《驚人的星期六》節目）

與「同齡至親珉豪」　練習生時期互看不順眼

SHINee團員們有著深厚的革命情感，相信很多人都看的出來，其中Key和珉豪的好交情透過綜藝節目《我獨自生活》都嶄露無遺，但現在看似每天黏踢踢的2人，其實在練習生時期是互看不順眼的「死對頭」。

原來一開始Key不清楚SM練習生之間也有「前後輩規則」，認為為什麼同年齡的珉豪老是指使自己，並擺出一副前輩的架子，讓他非常生氣，2人尷尬的關係，甚至還僵持了兩年多，直到出道後才漸漸解開誤會。

▲Key（右）和珉豪（左）在《我獨自生活》綜藝中展現極佳的好交情，沒想到2人練習生時其實是互看不順眼的「死對頭」。（圖／轉攝自微博）
▲Key（右）和珉豪（左）在《我獨自生活》綜藝中展現極佳的好交情，沒想到2人在練習生時其實是互看不順眼的「死對頭」。（圖／轉攝自微博）
Key的眉毛缺口是天生的　他將其形容是「人生地圖與象徵」

Key右眼上的「分岔眉毛」讓不少人以為是他的特殊造型，但其實那是他的眉毛天生長這樣，過去他也曾表示：「這是我的人生地圖、人生象徵」。

而獨特的眉毛長相，也被他拿來做為造型設計，有次在頒獎典禮上，他就在缺口處描出「SHINee」的字樣，展現滿滿團魂！

▲Key的眉毛缺口是天生的，他曾在中間填補描繪「SHINee」字樣，展現滿滿團魂。（圖／轉攝自X）
▲Key的眉毛缺口是天生的，他曾在中間填補描繪「SHINee」字樣，展現滿滿團魂。（圖／轉攝自X）
收藏畫中有著特別感人的含意　「堅定的團魂」令人動容

Key自身非常熱愛畫畫，也愛收藏畫作，曾跟粉絲分享因喜歡「天線寶寶角色」，所以特地拜託畫家以《Everybody》專輯風格畫出一幅專屬畫作，Key還透露SHINee成員有5人，所以就將已故成員鐘鉉設定成「太陽寶寶」，並且他將角色頭上的天線，換成了「0、5、2、5」即SHINee出道日，暖心的設計概念，令粉絲聽了都想哭。

▲Key曾在直播中與粉絲分享自己的收藏畫作。（圖／轉攝自VLive）
▲Key曾在直播中與粉絲分享自己的收藏畫作。（圖／轉攝自VLive）
Key為SHINee與SM娛樂續約3次　就算退社也要一起離開

Key受訪時曾提到：「SHINee成員之間約定好了10幾歲、20幾歲、30幾歲都要5個人一直走下去！」而他宣傳SOLO專輯時，在劉在錫YouTube節目《藉口GO》上擔任嘉賓時更透露，他與「經紀公司SM娛樂」已經續約3次了，原因竟是為了繼續SHINee的團體活動，並表示：「就算離開公司，我們也要一起離開！」令主持人劉在錫聽了也非常感動，決定要永遠支持「5HINee（表示SHINee 5人齊心的另一種寫法）」。

▲Key（中）曾在劉在錫（右一）主持的網路節目《藉口GO》中表示：「已跟經紀公司SM娛樂簽約3次了，要走SHINee成員也會一起離開公司。」展現滿滿團魂。（圖／轉攝自《藉口GO》節目）
▲Key（中）曾在劉在錫（右一）主持的網路節目《藉口GO》中表示：「已跟經紀公司SM娛樂簽約3次了，要走SHINee成員也會一起離開公司。」展現滿滿團魂。（圖／轉攝自《藉口GO》節目）
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