SHINee Key的5件事！「女團舞教科書」隨機Cover　無處不見的團魂

女團舞蹈滾瓜爛熟 甚至被譽為「女團舞教科書」
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與「同齡至親珉豪」 練習生時期互看不順眼
SHINee團員們有著深厚的革命情感，相信很多人都看的出來，其中Key和珉豪的好交情透過綜藝節目《我獨自生活》都嶄露無遺，但現在看似每天黏踢踢的2人，其實在練習生時期是互看不順眼的「死對頭」。
原來一開始Key不清楚SM練習生之間也有「前後輩規則」，認為為什麼同年齡的珉豪老是指使自己，並擺出一副前輩的架子，讓他非常生氣，2人尷尬的關係，甚至還僵持了兩年多，直到出道後才漸漸解開誤會。
Key的眉毛缺口是天生的 他將其形容是「人生地圖與象徵」
Key右眼上的「分岔眉毛」讓不少人以為是他的特殊造型，但其實那是他的眉毛天生長這樣，過去他也曾表示：「這是我的人生地圖、人生象徵」。
而獨特的眉毛長相，也被他拿來做為造型設計，有次在頒獎典禮上，他就在缺口處描出「SHINee」的字樣，展現滿滿團魂！
收藏畫中有著特別感人的含意 「堅定的團魂」令人動容
Key自身非常熱愛畫畫，也愛收藏畫作，曾跟粉絲分享因喜歡「天線寶寶角色」，所以特地拜託畫家以《Everybody》專輯風格畫出一幅專屬畫作，Key還透露SHINee成員有5人，所以就將已故成員鐘鉉設定成「太陽寶寶」，並且他將角色頭上的天線，換成了「0、5、2、5」即SHINee出道日，暖心的設計概念，令粉絲聽了都想哭。
Key為SHINee與SM娛樂續約3次 就算退社也要一起離開
Key受訪時曾提到：「SHINee成員之間約定好了10幾歲、20幾歲、30幾歲都要5個人一直走下去！」而他宣傳SOLO專輯時，在劉在錫YouTube節目《藉口GO》上擔任嘉賓時更透露，他與「經紀公司SM娛樂」已經續約3次了，原因竟是為了繼續SHINee的團體活動，並表示：「就算離開公司，我們也要一起離開！」令主持人劉在錫聽了也非常感動，決定要永遠支持「5HINee（表示SHINee 5人齊心的另一種寫法）」。
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