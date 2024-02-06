2024上半年桃花運排行曝！這星座自斷桃花　唐綺陽：讓人不敢靠近

高雄櫻花季加碼！SHINee Key睽違6年訪台「許願和BoA合作雙人舞」

▲「高雄櫻花季」主辦今（6）日再公開重磅卡司名單，SHINee Key睽違6年即將再訪台，令粉絲相當期待。（圖／Key IG）
▲「高雄櫻花季」主辦今（6）日再公開重磅卡司名單，SHINee Key睽違6年即將再訪台，令粉絲相當期待。（圖／Key IG）

記者張芸婷／綜合報導

「高雄櫻花季」即將在3月22、23、24日連續3天於高雄夢時代廣場舉辦，繼之前公布的超強演唱陣容，包括韓星MAMAMOO華莎、BoA（寶兒）、Super Junior D&E後，主辦單位於今（6）日再重磅加碼大咖嘉賓，SHINee成員Key也即將在3月23日登台開唱，而這也是他自2018年的「M Countdown in TAIPEI」拼盤演唱會後，睽違6年再度訪台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
KEY去年隨SHINee展開出道15周年一系列活動，發行第8張正規專輯《HARD》回歸歌壇，並推出紀念電影《My SHINee World》，而他個人在2020年退伍後，也陸續推出新的音樂作品，上週剛舉辦完在首爾的2場個人演唱會「2024 KEYLAND ON：AND ON」，可以說是行程滿檔，不僅如此他還憑藉好口才，活躍在各大綜藝節目。

▲高雄櫻花季主辦公布超強卡司，預告SHINee Key即將登台！（圖／轉攝自高雄啤酒音樂節臉書）
▲高雄櫻花季主辦公布超強卡司，預告SHINee成員Key即將登台！（圖／轉攝自高雄啤酒音樂節臉書）
而「高雄櫻花季」主辦單位今日公布最新卡司中，SHINee的「萬能鑰匙」KEY也即將在3月23日參與活動演出，同場還有師姐BoA，消息一出，讓粉絲紛紛敲碗，希望可以看到BoA經典的雙人舞蹈歌曲〈only one〉，表示非常期待兩人能帶來合作舞台，並熱情留言響應「居然還有」、「可以一起跳〈only one〉嗎」、「高雄真的越來越會辦活動了呢！」

「高雄櫻花季」公布表演名單中，邀請到4組韓星「BoA、Super Junior D&E、MAMAMOO成員華莎、SHINee成員KEY」，以及4組日星「夏川里美、卡莉怪妞、中孝介、FRUITS ZIPPER」等共超過30組藝人的豪華演出陣容，目前門票已在ibon售票系統熱賣中，更多活動詳情可至「高雄啤酒音樂節官方臉書專頁」查詢。

▲「高雄櫻花季」公布表演名單，包括BoA（左）、Super Junior D&E，以及許多大咖日韓明星，引起粉絲熱烈討論。（圖／BoA、Super Junior D&E IG）
▲「高雄櫻花季」公布表演名單，包括BoA（左）、Super Junior D&E，以及許多大咖日韓明星，引起粉絲熱烈討論。（圖／BoA、Super Junior D&E IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

SJ、BoA寶兒要來高雄！FRUITS ZIPPER、卡莉怪妞、華莎出席櫻花季

金鐘視后蔡淑臻也助陣高雄櫻花季！爆夢想當歌手　卡司還有他們

《My SHINee World》演唱會電影上映！KEY盼進坎城　泰民渴望搶獎

SJ高雄唱3小時「歌迷腳痠站不住」！圭賢銀赫道歉：你們腿是我的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞