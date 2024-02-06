高雄櫻花季加碼！SHINee Key睽違6年訪台「許願和BoA合作雙人舞」
「高雄櫻花季」即將在3月22、23、24日連續3天於高雄夢時代廣場舉辦，繼之前公布的超強演唱陣容，包括韓星MAMAMOO華莎、BoA（寶兒）、Super Junior D&E後，主辦單位於今（6）日再重磅加碼大咖嘉賓，SHINee成員Key也即將在3月23日登台開唱，而這也是他自2018年的「M Countdown in TAIPEI」拼盤演唱會後，睽違6年再度訪台。
記者張芸婷／綜合報導
KEY去年隨SHINee展開出道15周年一系列活動，發行第8張正規專輯《HARD》回歸歌壇，並推出紀念電影《My SHINee World》，而他個人在2020年退伍後，也陸續推出新的音樂作品，上週剛舉辦完在首爾的2場個人演唱會「2024 KEYLAND ON：AND ON」，可以說是行程滿檔，不僅如此他還憑藉好口才，活躍在各大綜藝節目。
而「高雄櫻花季」主辦單位今日公布最新卡司中，SHINee的「萬能鑰匙」KEY也即將在3月23日參與活動演出，同場還有師姐BoA，消息一出，讓粉絲紛紛敲碗，希望可以看到BoA經典的雙人舞蹈歌曲〈only one〉，表示非常期待兩人能帶來合作舞台，並熱情留言響應「居然還有」、「可以一起跳〈only one〉嗎」、「高雄真的越來越會辦活動了呢！」
「高雄櫻花季」公布表演名單中，邀請到4組韓星「BoA、Super Junior D&E、MAMAMOO成員華莎、SHINee成員KEY」，以及4組日星「夏川里美、卡莉怪妞、中孝介、FRUITS ZIPPER」等共超過30組藝人的豪華演出陣容，目前門票已在ibon售票系統熱賣中，更多活動詳情可至「高雄啤酒音樂節官方臉書專頁」查詢。
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