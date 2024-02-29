229出生「4年過一次生日」不是最慘！這天壽星等到2166年才能慶生
今（29）日為4年一次的「229」，由於2月29日為閏日，只在閏年出現，因此2月29日生日的壽星要歷經4年才終於等到能慶生的機會。然而這卻不是最慘的，農曆生日1984年閏十月出生的人，想要過下一次生日竟要等到2166年，讓不少人同情直呼「一輩子一次生日都沒辦法過」。
記者賴禹妡／綜合報導
「TCPB局長室」臉書粉專上一次2月29日就曾發文提到，閏年的產生是為了補足曆法與地球公轉的差異天數，由於地球公轉與陰陽歷法計算的關係，不只有閏二月，也有農曆算法的閏十月跟閏五，因此2月29日才出生的人，應該常被調侃「生日四年才過一次」。
不過，其實全球大約有500萬人都是2月29日一起過生日的壽星，因此也別太難過。然而還有比229生日更慘的情況，「TCPB局長室」指出，若家中是過農曆生日為主的，1984年閏十月出生的人，要等到2166年才能過下一次農曆生日。
貼文曝光後，網友們紛紛表示，「原來還有更慘的」、「229生的過生日最省惹XDD」、「我家女鵝是農曆閏九月生的！60年過一次農曆生日」。此外，也有苦主浮出水面直呼「1984閏十月的我要哭哭了」。