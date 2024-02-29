亞尼克突關9間店！對手爆內幕：我弄倒的　生乳捲勞斯萊斯用料曝

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「Gelovery Gift 法式甜點店」老闆「編哥」在臉書上表示「當初亞尼克壓榨員工，逼迫非業務的員工賣捲訂業績，搞得員工身心崩潰，這些判決書上面都有寫，後來員工在我的社團爆料，結果亞尼克又威脅我不刪文就告我，當初我跟亞尼克律師說，只要告我，我就一定會弄倒亞尼克」。
「亞尼克律師在法庭上跟法官說，版主與亞尼克都是甜點店同業」編哥強調「是亞尼克先告我，我才開始做生乳捲，在此之前我從來沒有做過生乳捲，根本不是同行競爭關係，那我現在做生乳捲不就是要弄倒他？不然我是做花開富貴的喔」！編哥說：「亞尼克告我敗訴之後，又告我證人，所以不是我單弄，是我們互弄，結果現在亞尼克倒成一片，我當然嘲諷技能點滿，不然勒？」
「生乳捲界勞斯萊斯」用料曝光！亞尼克奶霜製作過程遭編哥爆混料
而編哥也表示，自己做出來的生乳捲敢稱「生乳捲界勞斯萊斯」必定有其原因，使用的材料分別為日本最高檔金寶笠麵粉、法國BOIRON保虹果泥、法芙娜巧克力、艾美黛巧克力、小山園抹茶、艾許奶油、四葉牛奶、四葉乳酪、四葉奶霜、中澤奶霜等，編哥直言：「我全部都是真材實料，一堆吃米不知道米價的人！我做生乳捲已經虧上億，根本不是什麼商業競爭，沒那麼多複雜的算計，只有我跟亞尼克吳宗恩的恩怨而已」。
除此之外，編哥也痛批「亞尼克官方號稱生乳捲是100%北海道奶霜，但在官方Tik Tok發出的影片中，被抓包有偷混光泉鮮奶，高價料混低價料為亞尼克的一貫作法，企業的誠信度在哪裡？至於YTM那從頭到尾都是虧錢的投資，真的不要再拿出來說嘴了啦！台灣客人還是喜歡有人可以當面服務的」。
依照Gelovery法式甜點店官網發出的簡介來看，Gelovery的生乳捲採用的是麵粉界天花板「金寶笠麵粉」製成，號稱自家產品是「生乳捲界勞斯萊斯」；其原味生乳捲價格32條4980元，一條不到156元，不過這是VVIP的價位，如果是一般團購32條則為5980元，換算下來一條大約187元，而如果單買一條為380元，則跟亞尼克相同。
而如果是亞尼克，單條生乳捲380元，團購價碼4條以上打76折，如果算到最極限，買到45條會加贈3條，打76折除上48條的話，一條大約是270元，團購價碼明顯是Gelovery生乳捲略勝一籌，單條便宜約87元。
對於「G老闆編哥」的種種爆料，亞尼克董事長吳宗恩則回應表示：「每個人都有自己的經營模式與風格，我們予以尊重」，強調「財務沒有問題，亞尼克公司營運穩健，門市佈局調整主要鑒於全台門市長期缺工、營運成本高居不下問題」。