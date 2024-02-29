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亞尼克突關9間店！對手爆內幕：我弄倒的　生乳捲勞斯萊斯用料曝

▲Gelovery生乳捲打出32條4980元的價格，平均一條156元不到，價格方面遠勝亞尼克，近日話題超夯。（圖/Gelovery法式甜點店Google評價）
▲Gelovery生乳捲打出32條4980元的價格，平均一條156元不到，價格方面遠勝亞尼克，近日話題超夯。（圖/Gelovery法式甜點店Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

知名生乳捲品牌甜點店「亞尼克」近日宣布，從3月17日起陸續關閉全台6家門市，加上之前關閉的3家門市，短短幾年之間收掉9家亞尼克門市，亞尼克董事長吳宗恩日前出面表示，這是因應「通路策略調整」。對此，對手「Gelovery Gift 法式甜點店」老闆「編哥」則不斷在臉書爆料內幕，表示亞尼克之所以會關店是因為自己，不僅坦承做「生乳捲界勞斯萊斯」就是為了弄倒亞尼克，也揭露自己與亞尼克的恩怨情仇，嗆聲「我一定會弄倒亞尼克，大家就繼續看著」。

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G老闆編哥開賣「生乳捲界勞斯萊斯」！槓上亞尼克內幕曝光

「Gelovery Gift 法式甜點店」老闆「編哥」在臉書上表示「當初亞尼克壓榨員工，逼迫非業務的員工賣捲訂業績，搞得員工身心崩潰，這些判決書上面都有寫，後來員工在我的社團爆料，結果亞尼克又威脅我不刪文就告我，當初我跟亞尼克律師說，只要告我，我就一定會弄倒亞尼克」。

「亞尼克律師在法庭上跟法官說，版主與亞尼克都是甜點店同業」編哥強調「是亞尼克先告我，我才開始做生乳捲，在此之前我從來沒有做過生乳捲，根本不是同行競爭關係，那我現在做生乳捲不就是要弄倒他？不然我是做花開富貴的喔」！編哥說：「亞尼克告我敗訴之後，又告我證人，所以不是我單弄，是我們互弄，結果現在亞尼克倒成一片，我當然嘲諷技能點滿，不然勒？」

▲Gelovery生乳捲打出32條4980元的價格，平均一條156元不到，價格方面遠勝亞尼克。（圖/Gelovery法式甜點店Google評價）
▲Gelovery生乳捲號稱是「生乳捲界勞斯萊斯」，出品起源是來自Gelovery甜點店老闆編哥與亞尼克董事長吳宗恩的私人恩怨。（圖/Gelovery法式甜點店Google評價）
「生乳捲界勞斯萊斯」用料曝光！亞尼克奶霜製作過程遭編哥爆混料

而編哥也表示，自己做出來的生乳捲敢稱「生乳捲界勞斯萊斯」必定有其原因，使用的材料分別為日本最高檔金寶笠麵粉、法國BOIRON保虹果泥、法芙娜巧克力、艾美黛巧克力、小山園抹茶、艾許奶油、四葉牛奶、四葉乳酪、四葉奶霜、中澤奶霜等，編哥直言：「我全部都是真材實料，一堆吃米不知道米價的人！我做生乳捲已經虧上億，根本不是什麼商業競爭，沒那麼多複雜的算計，只有我跟亞尼克吳宗恩的恩怨而已」。

除此之外，編哥也痛批「亞尼克官方號稱生乳捲是100%北海道奶霜，但在官方Tik Tok發出的影片中，被抓包有偷混光泉鮮奶，高價料混低價料為亞尼克的一貫作法，企業的誠信度在哪裡？至於YTM那從頭到尾都是虧錢的投資，真的不要再拿出來說嘴了啦！台灣客人還是喜歡有人可以當面服務的」。

Gelovery號稱「生乳捲界勞斯萊斯」！價格反比亞尼克便宜

依照Gelovery法式甜點店官網發出的簡介來看，Gelovery的生乳捲採用的是麵粉界天花板「金寶笠麵粉」製成，號稱自家產品是「生乳捲界勞斯萊斯」；其原味生乳捲價格32條4980元，一條不到156元，不過這是VVIP的價位，如果是一般團購32條則為5980元，換算下來一條大約187元，而如果單買一條為380元，則跟亞尼克相同。

▲G牌生乳捲PK亞尼克生乳捲，兩家在Google評價中都相當不錯，唯獨亞尼克的店員態度、服務流程讓顧客有扣分的感覺。（圖/Google評論）
▲Gelovery生乳捲（左）PK亞尼克生乳捲（右），話題非常高，在團購價格上Gelovery生乳捲大贏亞尼克，單條的話兩家售價相同。（圖/Google評論）
而如果是亞尼克，單條生乳捲380元，團購價碼4條以上打76折，如果算到最極限，買到45條會加贈3條，打76折除上48條的話，一條大約是270元，團購價碼明顯是Gelovery生乳捲略勝一籌，單條便宜約87元。

對於「G老闆編哥」的種種爆料，亞尼克董事長吳宗恩則回應表示：「每個人都有自己的經營模式與風格，我們予以尊重」，強調「財務沒有問題，亞尼克公司營運穩健，門市佈局調整主要鑒於全台門市長期缺工、營運成本高居不下問題」。

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