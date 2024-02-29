晚安小雞慘況瘋傳！30坪擠百人「坐著睡覺」 柬埔寨監獄環境曝光
網紅「晚安小雞」和同夥「阿鬧」日前因為在柬埔寨上演從「詐騙園區」逃出的戲碼，遭到抓包是自導自演，被柬埔寨警方調查之後，最終被判處2年有期徒刑。由於柬埔寨監獄的環境不佳，惡劣程度全球排名名列前茅，因此不少人也關心2人在獄中的生活。對此，就有台商表示，目前2人被關在約30坪的牢房中與近百人同住，且還要共用一個沒水沖的馬桶，情況讓人無法想像。
記者張嘉哲/綜合報導
近日有網友在「爆料公社」貼文指出，根據柬埔寨台商的小道消息，晚安小雞與同夥阿鬧，目前被關在30坪左右、百人一起住的監獄牢房，「150人共用一個沒水沖的馬桶，白天溫度高達35度，而且一天只吃一餐，因為房舍太擠，很多時候只能坐著睡覺」。
臉書粉專「靠北直播主」也轉發2人的慘況表示「150個人用一個沒沖水的馬桶，不會炸出來嗎？一個人平均一天100g，就非常巨量了」貼文曝光後，不少網友也紛紛回應「不然當作犯罪是去監獄裡面度假的嗎？」、「那些愛探險直播造假的直播主，最好是看清楚有前人的教訓」、「只能說，也是給所有愛探險直播造假的直播主一個警惕了」。
事實上，經常分享泰國等東南亞國家時事的粉專「泰國清邁象」日前也有發文表示「柬埔寨監獄的環境惡劣程度全球排名前為，也曾有外國媒體前去探訪後，發現內部電力不穩、人滿為患、水質頗差，非但沒有像樣的廚房，犯人的主食甚至是作為雞飼料的稻穀，監獄內有9成犯人罹患皮膚病、傳染病」，讓粉專也直呼：「這讓人很擔心2位在2年後能不能走出來」。
而粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」也引用聯合國人權事務委員會在2021年針對柬埔寨監獄情況的報告發文，提到「柬埔寨監獄只能容納8000人，但實際關押人數卻高達3萬多人，監獄內條件極端惡劣，缺乏乾淨的水源和食物，環境不通風，缺電缺醫療，若囚犯遇到不測事件，也很少有人會調查」。