新北三重民宅傾斜！雙北建案狂出包　技師曝主因：建商別再想省錢

樓上每天「沖馬桶上百次」！女入住新房崩潰　鄰居打開門她傻眼了

▲現在房價高漲，許多到異鄉工作的遊子大部分都還是以租房為主，年輕人拼到要自己買一間房實屬不容易。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲現在房價高漲，許多到異鄉工作的遊子大部分都還是以租房為主，年輕人拼到要自己買一間房實屬不容易。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

現在房價高漲，許多到異鄉工作的遊子大部分都還是以租房為主，年輕人拼到要自己買一間房實屬不容易，然而如果真的完成夢想自己買房，卻遇到「不可迴避」的鄰居時，那可就真的頭大了！大陸一名女子小劉（化名）好不容易買了人生第一間房，結果卻遇到棘手的情況，讓她求助無門。

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據中國《搜狐網》報導，大陸一名女子小劉剛畢業時身上還沒有什麼錢，然而在工作數年之後，終於存到買房子的頭期款，加上父母一部分的資助，自己成功買下一間公寓住處，等待房子裝修完畢之後，等了半年終於入住，讓她非常開心。

▲不少人把存款AII in拿去買房，漏抓裝潢費，導致沒前裝修，慘到只能在空蕩蕩的臥房睡帳篷。不過事實上，有銀行推裝潢貸款，利率最低指要0.01%。（圖／記者黃韻文攝）
▲大陸女子小劉買了人生第一間房，在裝潢過後等了半年才入住，沒想到「惡夢」就此展開。（圖／記者黃韻文攝）
不過入住後，小劉的「惡夢正式開始」，一開始她會在房子聽見奇怪的聲音，後來發現是樓上沖馬桶的聲音，正常一天沖馬桶10幾次還算正常，但是樓上的住戶一天可以沖馬桶達到100多次，而且自家內不管是客廳、臥室、廚房甚至是陽台都能聽到這個聲音，讓她不堪其擾。

小劉原本還以為自己是幻聽，但入住一個禮拜後她確信「真的有這個聲音，而且還變得更加頻繁了！」一天24小時都被沖馬桶的聲音轟炸，讓她忍無可忍上樓找鄰居理論，不過令小劉沒有想到的是，當樓上鄰居打開門之後，小劉卻看到不敢置信的一幕。

▲民進黨籍台北市長參選人陳時中提出廣設免治馬桶政策狂被酸，專業醫師紛紛跳出打破民眾質疑「釀性病」疑慮。（示意圖／翻攝Pakutaso）
▲大陸女子小劉搬進新家之後，發現樓上鄰居每天沖馬桶上百回，讓她不堪其擾。（示意圖／翻攝Pakutaso）
因為樓上的住戶其實是「分租套房」，大坪數的住家被分成無數個房間，而且還是上下舖出租，房子跟自己同樣的格局竟然被隔成十幾間房，裡面住了差不多20個人左右，這讓小劉非常的傻眼。而造成沖馬桶聲音不斷的原因，就是因為隔間不僅多，每間房間都還有一個馬桶跟空調。

小劉也跟其中一位租客要了房東的電話，房東則表示「房子是我改的，我自己不住放著也是浪費，所以才改裝成套房出租，要恢復是不可能的」，小劉眼見跟房東溝通無果，於是向賣房的業務投訴，希望業務可以給出一個交代，畢竟自己才剛入住，就要面臨這種「難以檢舉的噪音」，未來住十幾年可能會發瘋。

▲台灣房租指數，今年前11個月平均已達2.16%，全年將寫下27年來新高。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲小劉打開門之後發現跟自家規格相同的房子，竟然被隔成十幾間套房出租。（示意圖非當事房屋／記者徐銘穗攝）

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