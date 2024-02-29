樓上每天「沖馬桶上百次」！女入住新房崩潰　鄰居打開門她傻眼了

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不過入住後，小劉的「惡夢正式開始」，一開始她會在房子聽見奇怪的聲音，後來發現是樓上沖馬桶的聲音，正常一天沖馬桶10幾次還算正常，但是樓上的住戶一天可以沖馬桶達到100多次，而且自家內不管是客廳、臥室、廚房甚至是陽台都能聽到這個聲音，讓她不堪其擾。
小劉原本還以為自己是幻聽，但入住一個禮拜後她確信「真的有這個聲音，而且還變得更加頻繁了！」一天24小時都被沖馬桶的聲音轟炸，讓她忍無可忍上樓找鄰居理論，不過令小劉沒有想到的是，當樓上鄰居打開門之後，小劉卻看到不敢置信的一幕。
因為樓上的住戶其實是「分租套房」，大坪數的住家被分成無數個房間，而且還是上下舖出租，房子跟自己同樣的格局竟然被隔成十幾間房，裡面住了差不多20個人左右，這讓小劉非常的傻眼。而造成沖馬桶聲音不斷的原因，就是因為隔間不僅多，每間房間都還有一個馬桶跟空調。
小劉也跟其中一位租客要了房東的電話，房東則表示「房子是我改的，我自己不住放著也是浪費，所以才改裝成套房出租，要恢復是不可能的」，小劉眼見跟房東溝通無果，於是向賣房的業務投訴，希望業務可以給出一個交代，畢竟自己才剛入住，就要面臨這種「難以檢舉的噪音」，未來住十幾年可能會發瘋。