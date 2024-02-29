李宰旭被爆12月交往大牌女星「1月換乘戀愛Karina」 公司吐真相
韓星李宰旭跟「SM娛樂」旗下女團aespa成員Karina被南韓第一狗仔《Dispatch》（簡稱：D社）爆料在1月15日的米蘭時裝週上一見鍾情，2人亦火速認愛，但戀情才公開2天，網友爆料李宰旭去年12月仍有女友，女方還是知名演員，指稱他跟Karina是「無縫接軌」、「換乘戀愛」，李宰旭公司「C-JeS娛樂」出面駁斥：「侵害人權！」否認謠言，決定提告誹謗網友。
記者陳雅蘭／綜合報導
Karina跟李宰旭熱戀後，支持與反對聲浪都有，一名網友出面爆料李宰旭2023年12月底都還有「正宮女友」，女方身分是知名演員，戀情在演藝圈不是祕密「大家都知道」，交往時間約1年，結果男生到了米蘭直接愛上Karina，斥責行為「換乘戀愛」。
李宰旭疑似無縫接軌的行為，在網上炒得火熱，他公司「C-JeS娛樂」立即發聲明澄清：「關於李宰旭私生活的報導出來後，透過正式的立場『兩人正在小心翼翼的瞭解中』，懇切拜託大家用溫暖的視線關注他們。網路上誹謗演員、虛假事實在內的惡意侮辱性貼文，是嚴重的侵害人權行為，公司將透過法律代理人進行民事、刑事上的法律應對。」否認李宰旭早前有女友一事。
李宰旭2018年出道，曾是玄彬的師弟，同年合體師兄拍攝《阿爾罕布拉宮的回憶》嶄露頭角，後續出演的《請輸入檢索詞WWW》、《意外發現的一天》亦深受歡迎，直到2022年主演《還魂》系列劇聲名大噪，奠定在南韓的演員地位，主演新戲《篡位》已於28日在Disney+開播，備受期待。
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