aespa Karina到台灣愛上李宰旭！微微一笑好傾城 心臟漏拍畫面曝
韓星李宰旭跟「SM娛樂」旗下女團aespa成員Karina今（27）日被南韓第一狗仔《Dispatch》（剪稱：D社）公開戀情，2人火速表示「彼此還在互相了解的階段」，大方認愛。關於他們愛情萌芽的開端，就要回歸到今年1月15日的米蘭時裝週PRADA秀場，那是李宰旭跟Karina的初次見面，男方一看到女方視線就「非常堅定」，還頻頻伸出紳士手保護Karina，就如同韓媒所說「他們是一見鍾情便陷入愛河」。
記者陳雅蘭／綜合報導
李宰旭跟Karina的戀愛消息曝光後，2人初見面的場景立即被挖出來放大檢視，他們在品牌秀場上時常並肩同行，李宰旭的眼神不斷注視Karina，還伸出紳士之手保護女方，不管是同坐看秀還是邊走邊聊天，雙方總是有說有笑，曖昧情愫就此悄悄發酵。
根據《D社》報導，Karina跟李宰旭在米蘭秀場上是「一見鍾情」，回到韓國後常選擇深夜約會，Karina也被目擊在男方住處附近公園散步。戀愛消息傳開後，李宰旭透過公司「C-JeS娛樂」證實交往：「他們正在互相了解的階段，演員目前正忙於拍攝，私生活部分請外界以溫暖視線看待，並請給予尊重。」Karina所屬經紀公司「SM娛樂」則簡短回應：「正在互相了解的階段。」雙雙大方認愛。
逗趣的是，Karina一結束米蘭工作的隔天，就獨自飛來台灣合體Giselle、Winter、Ningning參加「明基佳世達集團尾牙」；等於說Karina在台期間，對李宰旭的愛意同時萌芽，所以回到韓國亦願意與男方相約，「進一步了解彼此」的個性與喜好，2人從初見面到認愛（1／15～2／27）只花了44天，讓人又驚又喜。
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