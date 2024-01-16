aespa到台灣了！Winter「放送無敵甜笑殺」 直奔南港唱尾牙
南韓大勢偶像女團aespa今（16）日首度來台開唱，不過是在明基佳世達集團的尾牙商演，成員Giselle、Winter、Ningning（寧寧）一大早從仁川機場出發，加上從米蘭飛到香港轉機的Karina，4姝中午前已經陸續抵達台灣，準備晚上於南港展覽館的表演，Giselle、Winter、Ningning手上都拿著粉絲的禮物，Winter並放送甜笑、揮手打招呼。
記者楊穎軒／綜合報導
aespa 3位成員Winter、Giselle、Ningning今早被目擊現身仁川機場大廳，Giselle一頭公主切長髮，穿黑色長版外套，Winter一襲駝色大衣配過膝長裙，親切對鏡頭揮手，Ningning黑色外套內搭小可愛，露出肚臍眼，衣著都俐落時髦，3人不時向跟拍的粉絲和媒體打招呼，並接下禮物和卡片。
隊長Karina因為參加米蘭時裝週，沒有和其他3人同行，約中午11點率先抵達桃園機場，半小時後，Giselle、Winter、Ningning也來到台灣，4人會合後先出席兩場粉絲見面會，晚上再登上明基佳世達集團的尾牙演出，據悉，活動現場將祭出總統等級的高規格維安，以防媒體、粉絲、閒雜人等乘機進入。
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