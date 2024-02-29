2月雙北連爆2起都更改建塌陷事故 房仲：30年以上老屋詢問度略減
2月最後一天，永慶、台灣房屋等房仲集團紛紛公布自家房市交易狀況，今年1-2月房市交易量對比去年同期都增漲超過4成，永慶漲43%、台屋漲47.6%，顯現消費者購屋信心大增、買氣穩定。不過，房仲業者觀察發現，受2月雙北連爆2起都更改建工安事故影響，30年以上老屋詢問度略減。
記者徐銘穗/綜合報導
2月兩起都更改建案工安事故，先是23日晚間，台北市慶城街璞真建設新建案「勤美璞真城仰」發生地基塌陷，賓士E350、VOLVO XC60等4車遭波及。27四下午，新北市三重區福隆路玖長建設新建案「玖長匯比壽」疑因開挖地下室不慎，造成鄰宅傾斜，44名大樓住戶被緊急疏散。
台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2024年2月價量變化，因二月春節季節因素，六都和新竹縣市2月交易量對上月僅微減，對去年同期大增，若統計前兩個月和去年同期相較，桃竹交易量還增六成，七都整體交易量年增47.6%，價年增5%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，二月因春節假期工作日少，買賣交易量不如一月，不過總統大選落幕，股市衝上萬八，青年成家安心貸款持續發酵，購屋穩定樂觀。
台經院公布二月份消費者信心指數，「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為106.34點，與上月的調查結果106.13相較上升0.21點。反映大選落幕，民眾對於選情引發的地緣政治壓力漸減，各項房市政策趨向明朗，生活步調和居住規劃回歸常態，因此買氣穩定增溫。
今年首購是市場主力，近期看屋量和出價意願皆高，2~3房產品去化快，不過本月受到都更改建工安事件影響，30年以上老屋的詢問度略減，屋齡10~20年，公設比和屋況最適中，也最受歡迎。