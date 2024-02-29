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CNBLUE高雄演出加場！鄭容和、姜敏赫、李正信《孤獨的人》將重現

▲CNBLUE成員李正信（左起）、鄭容和、姜敏赫將於4月來台舉辦《 2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN KAOHSIUNG》演唱會。（圖／希林國際）
▲CNBLUE成員李正信（左起）、鄭容和、姜敏赫將於4月來台舉辦《 2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN KAOHSIUNG》演唱會。（圖／希林國際）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓樂團CNBLUE由鄭容和、姜敏赫、李正信組成，他們日前宣布4月6日來台南下，到高雄流行音樂中心開演唱會，4000張門票開賣即完售，主辦今（29）日宣布加場，確定於4月5日再與粉絲同歡一天。

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▲CNBLUE現為3人體制，是南韓知名的樂團之一。（圖／希林國際）
▲CNBLUE現為3人體制，是南韓知名的樂團之一。（圖／希林國際）
CNBLUE原本成員有4位：鄭容和、姜敏赫、李正信、李宗泫等，代表作包含《孤獨的人》、《Can't Stop》、《I'm Sorry》，但李宗泫2019年陷入鄭俊英淫亂群組事件、偷拍性愛影片風波，同年8月退團以示負責，CNBLUE現為3人體制。

CNBLUE上一次全員來台是2017年的林口演唱會，當時還是完整的4人體制；經過2年多的疫情，2022年底、2023年鄭容和姜敏赫都曾隻身來台會粉絲，這次終於是3人一起訪台，並首度南下到高雄開唱，新體制亦是第一次在台亮相。

CNBLUE《 2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN KAOHSIUNG》4月6日晚間5點在高雄流行音樂中心開唱，門票已完售。4月5日加開場次，晚間6點同場地登場，票價分為限量VIP套票6580元、搖滾站區5880元、看台區5880元、4880元、3880元、2880元、身障席2940元，3月2日上午11點在「ibon售票網站」及「全台7-11 ibon機台」啟售。

▲CNBLUE高雄演唱會座位圖、票價資訊。（圖／希林國際）
▲CNBLUE高雄演唱會座位圖、票價資訊。（圖／希林國際）
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