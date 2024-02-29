蘇丹紅致癌懶人包！6圖秒懂「中鏢產品、食用風險、自救方式」
近期台灣食安問題因為致癌物「蘇丹紅」，再度亮起紅燈。有原料輸入商進口了中國大陸辣椒粉，卻內含「蘇丹紅」，許多商家在不知情的情況下誤用。對此，《NOWnews今日新聞》也整理出蘇丹紅致癌懶人包，包含「中鏢業者、食用風險、自救方式」等資訊，供民眾參考。
記者潘毅／綜合報導
「蘇丹紅」究竟是什麼來歷？初始用途曝光
蘇丹紅色素是一種工業用染料，常見蘇丹紅色素有蘇丹紅1號、2號、3號、4號等，主要用於工業上溶劑、蠟或拿來增色，在世界多數國家皆不得添加於食品中。
不小心吃到「蘇丹紅」了！身體會有哪些影響
經過動物實驗顯示，蘇丹紅的代謝物會在體內被分解為胺類化合物，最大危害可能致癌，尤其是膀胱癌，食用過多恐會讓肝腎功能受損、引起過敏反應。
而蘇丹紅被WHO的國際癌症研究機構歸類為第三級致癌物，但因丹紅明確被規範，不能用在食品當中，因此國際間並無「食用多少會造成危害」的研究。
「蘇丹紅」風暴延燒！這些都是「中標商品」
這波「蘇丹紅之亂」當中，除了原本的辣椒粉之外，包括香辣口味的蝦味先，及豬肉乾、菜脯餅等，也都被檢出含有致癌工業用染料蘇丹紅，誤用的生產批號也曝光了。
蘇丹紅讓食安再亮紅燈！如何避免吃到這種物質