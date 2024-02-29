7-11福袋賣光換禮盒！門市1招「跳樓大拍賣」 眾全愣：實在聰明
月中時過完年到元宵節這段期間，台灣四大超商以及超市通路都祭出「禮盒跳樓大拍賣」的促銷活動，然而唯獨7-11門市有多家一直維持原價或者是「2件95折」的優惠，直到元宵節過完，全家門市的禮盒也賣的差不多了，全聯更是率先撤離禮盒區退回廠商。但卻有網友發現，7-11眾多門市才在此時跳出來「禮盒跳水價」，許多門市直接殺到五折拼出清，讓不少網友紛紛回應「福袋賣光了接著賣禮盒，兩波促銷帶動人潮，實在很聰明」。
記者張嘉哲/綜合報導
元宵節前後，全家以及全聯率先禮盒大拍賣，全家從一開始的69折，到了元宵節前夕降到5折，已經造成民眾搶購一波；而全聯則是多款蛋捲禮盒、義美系列小泡芙造成瘋搶，也幾乎全部賣完，而在元宵節過後，門市就陸續撤離禮品專區。唯獨7-11眾多門市在元宵節前都沒什麼動作，僅配合推出「福袋買一送一」活動，直接被民眾搶購一空，原本眾人以為7-11門市的禮盒打折無望，但最近門市卻突然開始跳樓大拍賣了！
根據臉書社團「7-11全家各超商新品區」貼文分享，最近有許多人發現，7-11門市的禮盒終於開始降價，從3折、5折、7折都有，打折的店家對比元宵節前「大幅度上升」，許多客人分享「等到了！228開始降價5折」、「安平建平一街門市禮盒打五折了喔！228晚上19點路過看到的」、「台中市大雅區的浤淶門市5折開跑！終於等到了」、「我家這7-11也打7折了啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我們這門市群組已經發出來囉！3月1日開始5折，先把商品給群組的人加了，終於可以買到7-11五折禮盒」、「我家這也五折了，又跑去買了兩盒蛋捲，太划算」、「7-11真的很聰明，先拼福袋賣光，躲過其他家禮盒打折最旺時間，福袋賣完換禮盒，來客數提升不少」、「我們這也貼出來了，3月18日前都是7折」、「富貴角門市、石門門市5折禮盒還很多喔」！
而如果還要搶最後一波禮盒的民眾，全聯目前已經陸續將禮盒區撤離；全家部分現在剩下最後5折出清，民眾可以使用全家APP「地圖趣」功能，看到各家店的庫存如何，《NOWnews》記者實際使用APP查詢，發現信義區許多全家禮盒都賣的差不多了，單店禮盒都是10盒之內，但也有還剩餘40幾間的門市，不過超人氣的「紅帽子禮盒」完全不見蹤影，顯見購買熱度相當高。
至於7-11的優惠本身每家門市本身就不同，從最低3折至7折都有，有些生意比較好的門市根本也不需要打折，民眾即便遇到打折的門市，也不見得有自己想要的禮盒，還是要碰點運氣才能撿到便宜。僅提醒民眾，如果遇到心儀的禮盒，雖然沒有貼出折扣，也可以禮貌請店員協助掃碼確認價格哦！