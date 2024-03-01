他不懂一堆喊「買房不用還完房貸」　就問：少子化誰來買2000萬房

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貼文引發討論，認同「買房不用還完房貸」一派認為，光是看到原PO那句「2000萬的房子誰要買」，就表示其觀念錯了，有能力的人比他想像的更多，對有錢人來說，「買房就是資產配置而已」，紛紛認為「貧窮限制了想像」。
至於少子化問題，一名投資買了兩間房的網友則表示，「少子化的影響是非六都的年輕人口減少，年輕人都會跑六都發展」，認為少子化對六都沒有影響。他也分享，自己投資第一間房扣完45%稅（房地合一稅，持有2年內交易課45%）後賺210萬元、第二間一樣扣完45%稅後賺快280萬元。
房產專家Zack則認為，台灣房價往下走是確定的，現在只是因為利率太低，再加上政府新青安房貸去刺激房市，所以屋主都還有得撐而已。他指出，30年後，人口不斷減少、年輕人不斷外流，但住宅不斷供給，供過於求的房市，價格當然會下跌，且不是緩跌，而是在15年、20年以後，「突然就A型瞬間往下反轉」。
但擁11房、月收租12萬元的投資客「台中一劉」，先前接受《NOWnews今日新聞》訪問，分享自己用6萬元基金，在11年滾出6000萬身家，炒房5心法之一，就是「貸款能貸多久就貸多久」。
「台中一劉」說，目前房貸貸款年限最高可到40年，貸款期數愈長、每月還款壓力也愈小，相對也讓投資買房的門檻降低，直言「不用怕要繳到30年、40年，因為5到10年內一定會換房」。
大家買房繳貸款都繳多久呢？根據不動產資訊平台資料顯示，去（2023）年第三季國人新購置住宅平均貸款期數，平均已達到305期，約為25.4年，也是統計以來首度超過300期，因時間點就在新青安政策房貸上路之際，推估使用長年期房貸的比例增加，六都中期數最高的是高雄市的348期。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。