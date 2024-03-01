樓上每天「沖馬桶上百次」！女入住新房崩潰　鄰居打開門她傻眼了

他不懂一堆喊「買房不用還完房貸」　就問：少子化誰來買2000萬房

▲購屋社團流傳「買房不用還完房貸」，等幾年後房價漲了再賣掉就好，讓網友十分困惑不解。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲購屋社團流傳「買房不用還完房貸」，等幾年後房價漲了再賣掉就好，讓網友十分困惑不解。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

購屋族流傳「買房不用還完房貸」，指出貸款買房後，等幾年房價漲了後再賣掉就好，加上新青安貸款又把寬限期延長5年，認為買房將更輕鬆。不過，卻有一名網友質疑這只是新青安炒作的短期現象，好奇問「不繳完房貸」一派，10年後少子化嚴重，「到底未來誰要去接手你2000萬的房子」，引發論戰。

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原PO在Dcard分享觀點，認為現在房子沒人要買、交易量超低，只剩下新青安炒作起來的短期現象，「郊區跟高總價的應該很慘」，而且10年後少子化嚴重，加上現在年輕人月薪3~4萬元，未來薪水也不可能變一個月10萬元，就算未來房子從1000萬漲到2000萬元，「活著的年輕人買不起啊，你要賣給誰？」

貼文引發討論，認同「買房不用還完房貸」一派認為，光是看到原PO那句「2000萬的房子誰要買」，就表示其觀念錯了，有能力的人比他想像的更多，對有錢人來說，「買房就是資產配置而已」，紛紛認為「貧窮限制了想像」。

至於少子化問題，一名投資買了兩間房的網友則表示，「少子化的影響是非六都的年輕人口減少，年輕人都會跑六都發展」，認為少子化對六都沒有影響。他也分享，自己投資第一間房扣完45%稅（房地合一稅，持有2年內交易課45%）後賺210萬元、第二間一樣扣完45%稅後賺快280萬元。

▲不少夫妻面臨「房子孩子二選一」的困境，生了孩子就買不起房子，買了房子就養不起孩子。（圖／取自 Pixabay）
▲台灣生育率低迷，房價高漲，不少人期待少子化衝擊影響房市。馨傳不動產智庫執行長何世昌預料，少子化「房市空頭」將在2041年襲來。（示意圖／取自 Pixabay）
房產專家Zack則認為，台灣房價往下走是確定的，現在只是因為利率太低，再加上政府新青安房貸去刺激房市，所以屋主都還有得撐而已。他指出，30年後，人口不斷減少、年輕人不斷外流，但住宅不斷供給，供過於求的房市，價格當然會下跌，且不是緩跌，而是在15年、20年以後，「突然就A型瞬間往下反轉」。

但擁11房、月收租12萬元的投資客「台中一劉」，先前接受《NOWnews今日新聞》訪問，分享自己用6萬元基金，在11年滾出6000萬身家，炒房5心法之一，就是「貸款能貸多久就貸多久」。

「台中一劉」說，目前房貸貸款年限最高可到40年，貸款期數愈長、每月還款壓力也愈小，相對也讓投資買房的門檻降低，直言「不用怕要繳到30年、40年，因為5到10年內一定會換房」。

▲38歲的「台中一劉」，27歲、平均月薪3萬元時看了帥過頭的YouTube影片，就開始投資房地產，11年來擁11間房，月收租12萬元。（圖／台中一劉提供）
▲38歲的「台中一劉」，27歲、平均月薪3萬元時看了帥過頭的YouTube影片，就開始投資房地產，11年來擁11間房，月收租12萬元。（圖／台中一劉提供）
大家買房繳貸款都繳多久呢？根據不動產資訊平台資料顯示，去（2023）年第三季國人新購置住宅平均貸款期數，平均已達到305期，約為25.4年，也是統計以來首度超過300期，因時間點就在新青安政策房貸上路之際，推估使用長年期房貸的比例增加，六都中期數最高的是高雄市的348期。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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