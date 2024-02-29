本土女優田井虹《台灣天使》將發行！日本片商：影響AV界最強大作
30歲本土AV女優胎尼（Tiny Lu）將以藝名「田井虹」進軍日本市場，除了預告片，出道作《台灣天使》封面及發售日期也曝光，全片150分鐘，實體作品4月11日發行，經紀公司指出田井虹的處女作：「今年AV界影響最大！」
記者楊穎軒／綜合報導
田井虹所屬的片商「FALENO STAR」上架她的個人資料，生日是1994年2月19日，身高153公分，三圍為日規B87、W60、H83，出身地在台灣，下面放上她的最新作品封面，田井虹穿戴毛毛外套，眼神楚楚可憐，文案以「台灣天使」4個大字為主視覺，副標寫著：「在最喜歡的日本、開心又害羞的AV出道！」
作品介紹部分，FALENO強打是「今年AV界影響最大」、「讓全台灣、日本都興奮不已的『台灣天使』AV出道作品」，形容田井虹的魅力點除了可愛表情，還有天然傲人上圍，並附上田井虹的一段話，「我喜歡日本！我喜歡日本AV！所以如果要出道，我一定要在日本出道！雖然有點害羞，但如果你喜歡我，我會很高興。」
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