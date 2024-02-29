學測成績出爐！煩惱志願怎麼填　精選6款「落點分析工具」免費查

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1111人力銀行與TUN大學網合作，推出1111免費落點分析網站，不但有落點分析，還有學長姐課程評價、入學獎學金、全台校系介紹、企業最愛大學調查，並提供書面備審及面試考題，供考生參考。
1111人力銀行發言人黃若薇建議，考生在大學學測放榜後，可先對答案並試做落點分析，再看學測五標落點在哪一家大學，1111學測落點分析，會更新今年各科級分標準，幫助考生掌握精確的落點結果。在選擇志願時，除了符合本身興趣外，可參考1111人力銀行大學網，了解不同學校、科系的特色，以及如何著手準備個人申請、書面備審資料與歷屆考題等資訊，為即將升上大一的準新鮮人指引方向。
104落點分析
104人力銀行因應學測成績出爐，發布《大學品牌力》報告外，也提供「104落點分析」免費服務，輸入個人學測成績，可精準分析落點，同時用興趣類型幫助學生評估該科系是否適合自己。
另將在3月7日舉辦學測志願選填線上講座，分享志願選填心法與學習歷程撰寫教學，歡迎考生免費報名 。
得勝者文教落點分析
得勝者文教提供線上落點分析系統，也有一對一落點分析服務，還能查到歷年學測申請篩選標準。
得勝者文教、升學輔導專家藍天予預估，今年理組有採計數A、自然的科系，門檻會比去年加1級分；社會組採計數B、社會的科系，門檻則持平；並預估4科51級分可上台大理組、頂大要49級分、中字輩約46級分，另外，自費醫牙中門檻為56級分、非國防醫學院的公費醫要55級分。
社會組的法商相關科系，只看「國、英、數A」的頂大財會相關校系，與去年相比大致持平，如台大財金、台大會計估42級分，政大會計、清大計財40級分，清大科管估39級分。「國、英、數A、社」的組合，需要提升1級分，如台大國企估56級分、台大工管企管組55級分。採「國、英、數B、社」門檻也是持平，估台大法律58級分、政大法律55級分。
樂學網學測落點分析
樂學網也提有提供免費的線上落點分析服務，免費加入一般會員可以對照歷年錄取級分、查看各大校系資料、系統推薦相似校系、競爭者的戰力分析、收藏20間最愛校系；付費150元可升級成VIP會員，收藏我的最愛校系增至100間、還有校系面試撞期貼心提醒、換算前3年度錄取差分（可推測上榜機率，看出鐘擺校系，低分高就）。
樂學網表示，今年「得數學者得天下」的情況會更加地明顯，數學成績特別突出者較佔優勢，在填志願時可好好把握，並提到，數A今年要多上1級分、數B則可以少1級分，做為選填志願時的參考。
樂學網升學輔導專家易仲雯預估，今年台大資工「英、數A、自」43級分；台大資管「國、英、數A、自」54級分；成大資工「英、數A、自」42級分；清大資工「英、數A、自」41級分；陽明資工 「英、自」估27級分。
易仲雯預估，今年台大財金「國、英、數A」為41級分；二類組台大電機「英、數A、自」44級分，成大電機「英、數A、自」41級分；三類組中，親民的醫學系跟公費有機會57級分通過，台大牙醫「英、數A、自」44級分可通過。
交叉查榜落點分析
交叉查榜落點分析以今年簡章篩選倍率，同級分超額篩選做預測，無須加入會員。
中華大學職涯型落點分析
中華大學職涯型落點分析完全免費、免註冊帳號登入，為中華大學所提供的考生服務。該落點分析比較特別，除了分析成績外，還會請考生填上畢業後的期望薪資，落點分析結果也會出現畢業校友的平均薪資。
2024大學暨技職校院多元入學博覽會
除了線上落點分析工具外，考生也可於3月2日、3日每天上午10點到下午5點，參加台北、高雄同步舉辦的「2024大學暨技職校院多元入學博覽會」，認識20多所國內大學，以及香港城市大學、德國國立不來梅大學、英國華威大學等海外學校。
展覽現場也針對選填志願、學習歷程、書審資料撰寫與面試技巧等專題，邀請到劉駿豪、張財銘、黃仕親、黃立辰、張亞興、陳宗恩、沈承恩等7位補教名師進行主題演講，提供最新、有效率的應試技巧和策略，幫助考生取得優異成績。