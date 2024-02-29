奇美博物館《從拉斐爾到梵谷》重磅大展！時間、票價、交通一次看

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台南奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（Masterpieces from the National Gallery, London），即將於5月2日迎來重磅大展，從15世紀文藝復興到印象派，一次引進「文藝復興三傑」之一的拉斐爾、「荷蘭光影大師」林布蘭、「後印象派藝術巨擘」梵谷等50位大師、52幅真跡來台，讓台灣民眾近距離就能欣賞橫跨400年的西洋繪畫史縮影，被譽為台灣史上最高規格的西洋畫展。
📌《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展覽時間、地點
◾️展出地點：奇美博物館 特展廳
◾️展覽時間：9:30-17:30
◾️展覽日期：2024年5月2日至9月1日
📌3月1日中午12:00起預購：限量「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」三大主題票券
售票處：於奇美博物館官網、奇美博物館售票櫃臺（視情況發放號碼牌）、Klook、KKday、ibon、台南好玩卡
◾️早鳥票 350元（限量1萬張）：無需選定日期、場次，週三不適用。早鳥售票時間 3月1日至3月31日 或 售完為止
◾️週三藝享票 1500元（限量）：購票需選定日期、場次，含迷你講座、語音導覽、導覽手冊、紀念悠遊卡、特展專屬提袋。官網獨賣
◾️5/1開幕限定票 1500元（限量100張）：購票須選定導覽場次，官網獨賣。含專人導覽、導覽手冊、禮品、迎賓小點、重遊邀請卡
📌3月11日12:00起開放預購：5、6月一般票券
3月11日中午12:00起預購5-6月票券、5月20日中午12:00起預購7-9月票券。每日規劃8個場次提供彈性選擇。
售票處：官網、Klook、KKday、ibon、台南好玩卡、現場（少量）
◾️免費票0元：未滿7歲、持身心障礙手冊者及陪同者一名、本人持有效期內觀光局核發導遊／領隊證者，憑證入場
◾️一般票券優惠票450元：7-22歲、65歲以上長者、設籍台南市者、台南市就讀學生、台新卡友（限現場刷卡）憑證入場
◾️一般票券全票550元
📌5月2日現場販售當日票（限量），依展廳人流情況排隊入場
提醒大家所有票券不可重複入場。
📌交通方式
◾️大眾運輸
台鐵
臺南保安火車站 > 步行約 15 分鐘抵達
臺南保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車 （紅3、紅3-1、紅4）
高鐵
高鐵臺南站 > 轉乘 臺鐵沙崙線 至 保安火車站 > 步行約 15 分鐘抵達
高鐵臺南站 > 轉乘 臺鐵沙崙線 至 保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車（紅3、紅3-1、紅4）
高鐵臺南站 > 搭乘 高鐵快捷公車（H31臺南市政府線）約 15 分鐘抵達
台南航空站
臺南航空站 > 搭乘公車（5號、紅3、紅3-1）約 10 分鐘抵達
公車
幹支線公車－紅線：（紅3、紅4）、都會公園藝文公車：（紅3-1）（僅例假日行駛）
市區公車：5號
高鐵快捷公車：H31台南市政府線
（開放非高鐵旅客收費搭乘，市區各站需使用電子票證或投現付費上下車；高鐵旅客維持免費搭乘優惠，不需刷卡或投現，請配合提供高鐵票根或查驗票事宜。）
高雄客運：239、8042（原E07，僅例假日部分班次行駛）、8046（原E08）
◾️自行開車
高速公路
國道 1 號或 3 號 > 臺 86 號東西快速道路（往西/臺南方向）> 於臺南交流道下 > 臺一線（往臺南市方向）> 奇美博物館
省道
臺一線 342 公里即為奇美博物館