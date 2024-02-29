馬斯克出事了？美國FDA檢查Neuralink　發現動物實驗室存在缺失

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數據分析公司Redica Systems的品管專家查普曼（Jerry L. Chapman）表示，這些瑕疵的存在顯示實驗室對細節的關注不夠仔細。FDA發現的缺失包括儀器沒有校準紀錄、連重要的「生命徵象監測儀」也沒有；品管官員沒有在最後研究報告上簽字，也沒有紀錄實際實驗與核准程序或標準操作程序之間的偏差。
查普曼認為，「這絕對是一個信號，表明該公司需要在某些程序上保持警惕」。查普曼也補充，Neuralink在進行人體實驗時將會被要求必須嚴格遵守實驗室規範。
《路透社》去年曾揭露Neuralink對於實驗室動物存在不人道待遇，導致動物不必要的痛苦和死亡。美國農業部進行調查後，於去年7月表示，除了一起發生在2019年的事件，Neuralink沒有其餘任何違反動物研究規定的行為。
但是FDA對動物實驗有另一套更嚴格的規範，根據FDA的資料庫，針對訪查中發現的缺失，FDA尚未發布嚴重性的指示。專家表示，雖然這些發現的缺失不容輕視，但似乎還不足以給出最差的評價。
FDA發言人普弗勞姆（Carly Pflaum）表示，Neuralink「提供了足夠的資訊來支持」，其對人體實驗的申請足以批准。但普弗勞姆也強調，在人體實驗批准後和商業批准前，FDA會定期進行檢查，「確保資料的完整性和可靠性」，以及Neuralink有遵守FDA的其他法規。
不過，前FDA官員克勞瑟墨（Victor Krauthamer）表示，FDA應該在批准人體實驗前再度進行檢查，既然已知道這些在動物實驗中違反基本實驗室規範的情況，「你不會希望在人體實驗中還要擔心類似情況是否再次發生」。
對於《路透社》的報導，Neuralink沒有置評回應。