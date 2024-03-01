路跑／2024東京馬拉松3月3日登場！相關賽程、路線注意事項一次看

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自2007年首次舉行的「東京馬拉松」，已經成為世界6大馬拉松之一，也是奧運、世界田徑錦標賽等國際賽事的代表選手預賽，想要報名「東京馬拉松」，需要在期間內至官方網站申請，目前僅有日文和英文可選擇。輸入電子信箱資訊後完成信箱確認，回到頁面填寫個人資訊、選擇參加項目，完成以上報名步驟後，就可以登入官網的「My Entry」頁面，之後的抽籤結果、繳交報名費、完賽證書下載等都在此進行。
每年約有30萬人報名的「東京馬拉松」，被稱為是「一生必跑賽事」，中籤率約為12%左右。
東京馬基本資料：
1.馬拉松：
東京都廳--水道橋--上野廣小路--神田--日本橋--淺草雷門--兩國--門前仲町--銀座--田町--日比谷--東京站/行幸通り（東京都庁～水道橋～上野広小路～神田～日本橋～浅草雷門～両国～門前仲町～銀座～田町～日比谷～東京駅前・行幸通り）
（本路線獲得日本田徑總會、AIMS、世界田徑協會認證。）
2 10.7公里比賽：
東京都廳舍--水道橋--神田--日本橋 （東京都庁～水道橋～神田～日本橋）
（成績為非官方成績）
報名期間：2023年8月1日11:00起～2023年8月10日17:00截止（已結束）
官網：https://www.marathon.tokyo/
當日賽況：
9:05／輪椅馬拉松起跑
9:10／馬拉松第1波起跑，後續波次依次起跑
11:00／10.7公里結束
11:15／輪椅馬拉松結束
16:10／馬拉松結束
東京馬拉松由「東京都廳」前起跑，途經淺草、銀座、東京鐵塔等知名觀光景點，終點則是「東京車站」，跑者完賽後其實也等於將東京都內玩了一遍，以下推薦6個熱門場所：
- 東京都廳：可以欣賞到3萬多名跑者依序出發，場面非常壯觀。
- 新宿三丁目附近：可以看見跑者們跑過達8線道寬的「靖國通」。
- 日本橋：好逛又好買的複合商場大樓「COREDO日本橋」（コレド日本橋）。
- 淺草雷門：跑者必經地點，雷門需要大家卡位拍照喔。
- 銀座：跑者從著名的銀座地標「銀座和光鐘塔」（和光の時計塔）十字路口處奔馳而過，是人氣地點之一，推薦到「銀座松屋」、「銀座三越」、「銀座東急購物廣場」（東急プラザ銀座）等百貨公司看馬拉松。
- 丸之內仲通：終點「東京車站」前的最後一段路，跑者都會衝刺，相當好看。
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