繼亞尼克、客美多後！「寶雅五金行」寶家也爆關店潮　業者曝原因

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2019年8月，寶雅跨足五金百貨，在屏東潮州成立首家「寶家POYA HOME」，目前官網顯示全台店數有44間，獨立店型30間、寶雅店中店型14間，主打「一站式購足」等特點，可買到將近3萬件商品，從居家收納、日常用品、五金工具到生鮮水果通通都有，就連節慶預購商品也能買。曾有網友拿寶家與小北百貨相比，大讚：「逛起來的舒適度就差很多！」
未料，以寶雅寶家雙品牌概念店的「永和中山店」，開幕才8個月就在門口掛上限時出清的紅色布條，最後營業日是3月6日，很多客人也都很意外，店面的商品幾乎都已經清空，工作人員忙著把商品打包運送回倉。
寶家調整16間門市為寶雅店中店型 新竹寶家關閉
對此，POYA 寶雅國際公關經理朱詩蓓稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，因應寶雅店型改變，會分為寶雅社區店、POYA BEAUTY（美妝專門店）及內有寶家的店中店型，因此近期會針對這些店面調整，擴大商品品項，提升消費者購物體驗。
雖然寶家有「男生版寶雅」之稱，但朱詩蓓表示，先前寶家做過調查，發現消費者其實以女性居多，這也是此波店型調整、減少寶家獨立門市的原因之一。她指出，寶家目前已調整16間門市爲店中店型，寶家品牌雖撤出永和中山店，但寶家販售品項都仍可在寶雅永和中山店買到，另外寶家新竹晶品城則是因合約問題關閉。