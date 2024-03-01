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繼亞尼克、客美多後！「寶雅五金行」寶家也爆關店潮　業者曝原因

▲寶雅去年6月在新北樂華夜市旁開設「寶家中山店」，最後營業日是3月6日。（圖／翻攝自寶雅官網）
▲寶雅去年6月在新北樂華夜市旁開設「寶家中山店」，最後營業日是3月6日。（圖／翻攝自寶雅官網）

記者徐銘穗/綜合報導

近期生乳捲品牌「亞尼克」、日系咖啡廳「客美多」接連爆出關店潮，連鎖通路品牌「寶雅」也傳出關店潮，寶雅跨足五金百貨品牌「寶家POYA HOME」，去年6月進軍新北市永和樂華夜市旁展店，未料才開短短8個月就宣布將「結束營業」，最後營業日是3月6日。對此，寶雅也證實，寶家目前已調整16間門市爲店中店型，新竹晶品城因合約問題關閉，強調只是進行店型調整。

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寶雅國際（5904）上月公布2023年全年營收為220.78億元，較2022年195億元，年增13.36%，歸屬於母公司業主淨利25.21億元，年增21.6%，每股純益24.41元，創下歷史新高，且連續2年賺逾2個股本。專家分析，動能除了新增店外，關鍵在新店型美妝店與店中店加入，提高市場滲透率，且同步優化電商，推升營收大步向前。

▲ 寶家五金百貨清爽明亮的店妝、有條不紊的陳列令人眼晴一亮，更設置貼心的體驗區。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.29）
▲ 寶家五金百貨清爽明亮的店妝、有條不紊的陳列令人眼晴一亮，更設置貼心的體驗區。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.29）
2019年8月，寶雅跨足五金百貨，在屏東潮州成立首家「寶家POYA HOME」，目前官網顯示全台店數有44間，獨立店型30間、寶雅店中店型14間，主打「一站式購足」等特點，可買到將近3萬件商品，從居家收納、日常用品、五金工具到生鮮水果通通都有，就連節慶預購商品也能買。曾有網友拿寶家與小北百貨相比，大讚：「逛起來的舒適度就差很多！」

未料，以寶雅寶家雙品牌概念店的「永和中山店」，開幕才8個月就在門口掛上限時出清的紅色布條，最後營業日是3月6日，很多客人也都很意外，店面的商品幾乎都已經清空，工作人員忙著把商品打包運送回倉。

寶家調整16間門市為寶雅店中店型　新竹寶家關閉

對此，POYA 寶雅國際公關經理朱詩蓓稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，因應寶雅店型改變，會分為寶雅社區店、POYA BEAUTY（美妝專門店）及內有寶家的店中店型，因此近期會針對這些店面調整，擴大商品品項，提升消費者購物體驗。

雖然寶家有「男生版寶雅」之稱，但朱詩蓓表示，先前寶家做過調查，發現消費者其實以女性居多，這也是此波店型調整、減少寶家獨立門市的原因之一。她指出，寶家目前已調整16間門市爲店中店型，寶家品牌雖撤出永和中山店，但寶家販售品項都仍可在寶雅永和中山店買到，另外寶家新竹晶品城則是因合約問題關閉。

▲桃園首間寶家 x 寶雅合體店，寶雅稱是全台「店面最長」的一間寶雅。（圖／翻攝寶家POYA HOME臉書）
▲桃園首間寶家 x 寶雅合體店，寶雅稱是全台「店面最長」的一間寶雅。（圖／翻攝寶家POYA HOME臉書）

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