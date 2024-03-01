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周星馳「星女郎」盤點！吳君如扮醜奪影后　張敏登一代女神寶座

▲周星馳（左圖起）捧紅許多「星女郎」，其中吳君如以實力拿下馬影后；張敏更是當年的一代女神。（圖／翻攝周星馳IG、甲上娛樂提供、翻攝張敏微博）
▲周星馳（左圖起）捧紅許多「星女郎」，其中吳君如以實力拿下馬影后；張敏更是當年的一代女神。（圖／翻攝周星馳IG、甲上娛樂提供、翻攝張敏微博）

記者吳雨婕／綜合報導

周星馳的電影至今依舊是許多人心目中的經典，除了電影劇情令人印象深刻，在每部電影中的「星女郎」也是外界關注的焦點，許多天后都是從周星馳的電影中嶄露頭角，如莫文蔚、吳君如、張柏芝、邱淑貞、張敏等，其中張敏與周星馳合作10多部電影，兩人可以說是「最佳螢幕情侶」，她也是當年的一代女神；吳君如則是受封「女版周星馳」，靠著實力拿下金馬影后。

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吳君如受封「女版周星馳」　憑實力獲金馬影后

吳君如16歲進入培訓班，畢業後成為TVB旗下藝人，小有名氣後參與演出電視劇《鬥氣一族》，與周星馳有對手戲，之後轉往大銀幕發展，與周星馳一起演出電影《賭聖》、《家有囍事》等多部作品，在片中多以扮醜為主，外界也常以「女版周星馳」形容她。吳君如在2003年憑著電影《金雞》獲得第40屆金馬獎影后殊榮。

▲吳君如把吳孟達當爸爸看待。（圖／翻攝吳君如微博）
▲吳君如奪下第40屆金馬獎影后。（圖／翻攝吳君如微博）
莫文蔚靠扮醜闖出名堂　如今是亞洲天后

現在的「亞洲天后」莫文蔚，當年是在與周星馳合作電影《大話西遊》中，飾演「白骨精」一角，讓她在大銀幕上為人所知，之後還與周星馳合作《食神》、《喜劇之王》，其中以她在《食神》裡不計形象的扮醜，至今讓人印象深刻。莫文蔚與周星馳曾一度傳出戀情，不過在1996年時莫文蔚選擇來台發展歌唱事業，兩人的感情也無疾而終。而莫文蔚也在2011年與德國數學家Johannes結婚，夫妻倆至今依舊恩愛。

▲莫文蔚認養2隻黑熊。（圖／莫貓寶貝工作室提供）
▲莫文蔚如今已經是亞洲天后。（圖／莫家寶貝工作室提供）
張柏芝靠《喜劇之王》開星途　影歌雙棲發展

年僅18歲的張柏芝演出1999年的電影《喜劇之王》，以清純的學生裝扮登場，加上秀麗的臉蛋，一出現就席捲觀眾目光，也讓她的星途大開，之後演出許多影視作品，還憑著電影《星願》奪下金像獎新人獎，又趁勢出唱片，歌影兩雙棲發展，2001年張柏芝接拍韓國電影《白蘭》，讓她成為第1位提名韓國電影大鐘獎最佳女主角的華人影星。2004年她則是以電影《忘不了》為她帶來首個金像獎影后。

▲張柏芝傳出懷上第4胎，社群帳號停擺多時，神隱1個月就為了停工安胎。（圖／張柏芝微博）
▲張柏芝因為演出《喜劇之王》星途大開。（圖／張柏芝微博）
星爺最佳拍檔之一　邱淑貞《賭神2》登女神寶座

邱淑貞曾參選香港小姐可惜落選，落選後與TVB簽約正式踏入娛樂圈，1988年開始進入影壇，首部演出的電影即是與劉德華合作《最佳損友》，後來邱淑貞與周星馳合作《整蠱專家》、《鹿鼎記》等，在《賭神2》中，她一襲紅衣，畫著大紅唇，頂著一頭大捲髮，風情萬種的模樣，成為90年代許多人心目中的女神，也因為當時常常與周星馳合作，還因此被稱為周星馳的最佳拍檔。1999年與香港時裝公司I.T創辦人沈嘉偉結婚後息影，淡出螢光幕。

▲54歲邱淑貞素顏生圖飄嬸味。（圖／《賭神2》劇照）
▲邱淑貞在《賭神2》的模樣讓人一眼萬年。（圖／《賭神2》劇照）
張敏與周星馳合作10多部影視作品　受封「最佳螢幕情侶」

張敏在1987年被導演王晶發掘，正式出道後立刻成為1990年代高人氣、拍片數量最多的女星，時常能在武俠電影中看見她的身影，英姿颯爽的模樣，幾乎要成為張敏的代名詞，也因為靈動的外貌，讓她成了一代女神，她與周星馳合作過多部影視作品，包含《賭神》、《賭聖》、《逃學威龍》系列、《鹿鼎記》、《九品芝麻官》等，兩人一共合拍了10多部作品，還被稱為「最佳螢幕情侶」，不過張敏已經退出演藝圈許久，鮮少在螢光幕前露面。

▲張敏回頭對張無忌說「我在大都等你」，讓影迷相當難忘。（圖／翻攝張敏微博）
▲張敏當年在武俠電影中英姿颯爽的模樣，令人印象深刻。（圖／翻攝張敏微博）

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