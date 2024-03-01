周星馳《女足》海選狂收2萬件報名！精挑「20名星女郎」驗明正身
周星馳籌備23年電影《女足》將在台灣舉行「星女郎」海選，今（1）日舉行海選發佈記者會，周星馳特助Chris透露，目前徵件總數2萬多人、預計選出10至20人參演，被問到如果有人「男扮女裝」參加怎麼辦？Chris笑回：「我們會驗明正身！」至於跨性別人士報名的話，Chris則說：「那就要看他（表格）填什麼性別。」
記者黃雅琪／台北報導
周星馳特助Chris，今日來台灣出席電影《女足》海選發佈記者會，Chris透露屆時試鏡周星馳會參與，但不一定會對外公開過程，也有可能將選秀過程拍成實境秀，目前要找的人須符合天資聰穎、體能出眾、品行端正、美麗自然、年齡18至28歲女性；至於為什麼會選擇在台灣辦海選？Chris回應：「有收到很多台灣人投件徵選，想看看台灣是否有很多有潛力的人！」他透露當中也有台灣藝人報名、像是謝依霖，未來也考慮在其他地區辦海選。
Chris透露，周星馳在23年前拍攝電影《少林足球》時，就萌生拍攝《女足》的想法，周星馳現在還有很多其他想法正在撰寫，但他比較想繼續創作、當導演，這部片親自出演的機會並不大：「如果台灣徵選上的人數較多，周星馳有機會來台灣參與試鏡，他應該是不會演。」但有望邀請五月天獻唱主題曲。
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