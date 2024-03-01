44歲台男命喪泰國！涉案22歲女首次出庭 透露石茂強死前遺言
44歲台灣男子石茂強25日命喪泰國，屍體被丟棄在曼谷機場附近廢棄商家，泰國警方鎖定4台男與1泰女涉案，22歲泰國籍女嫌Piyanut Thammarat於27日在柬埔寨被捕後引渡返國，於29日首次出庭，引發外界關注。
國際中心賴正琳／綜合報導
《暹羅國報》報導，涉案泰國女嫌Piyanut Thammarat於27日晚間漏夜接受訊問，但整日未見親友前來探視。根據《泰國公共電視台》，警方耗時7個多小時問話，女嫌雖然態度配合並提供許多有用線索，但依然堅稱她沒有參與謀殺，並否認是案發當天負責開車的駕駛。
女嫌表示，其中一名台灣男嫌、42歲的王鴻騰（WANG HUNG-TENG）是她男友。事發當天，自己就待在曼谷租屋處的3樓，她聽見石茂強用中文說了3聲：「對不起」，隨後就聽到樓下傳出2聲槍響，但不敢下樓查看。
至於逃亡到柬埔寨理由，女嫌解釋是王鴻騰要她收拾衣服準備逃往鄰國，堅稱謀殺原因不是通姦，因為她與死者沒有發生性關係，認為是在生意上起衝突，但不清楚細節。
泰國警方指出，3名台灣男嫌仍在柬埔寨躲避追捕，1名男嫌周昱帆則已離開柬埔寨返台，警方計畫與台灣當局協調，將犯嫌移交泰國。目前除了周昱帆、泰國女子Piyanut Thammarat落網外，另3位涉案的台灣嫌犯王鴻騰、胡豐源、林光遠仍在逃，台灣、泰國和柬埔寨警方正全力追緝。