他戶頭突「入帳1.6萬元」！一堆人都收到 嗨喊：政府發的
繼農曆年前「租屋補助」大紅包放送，年後也有一波租屋補助金發放！一名網友分享，最近終於領到去年9月申請的租屋補助，一次6筆、總計1萬6608元入帳，不過他也好奇，為什麼其中1個月的金額被打折，少了672元。貼文引發討論，過來人幫忙解答，也有不少人開心回應，「我也領到了」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Dcard發文表示，去年9月申請租屋補助，2月21日錢終於進帳了，一次發6筆、6個月補助金，其中5筆都是2880元，但有1筆是2208元，總金額為1萬6608元。他疑惑問到「為什麼其中一個月的錢比較少？」此外也有不少人回報領到錢的好消息，而且和原PO一樣，都是在2月21日入帳，開心說：「玉山銀行也收到」、「21號也收到錢了，好爽！」
至於為何有1個月的金額比較少？過來人網友解答表示，租屋補助金額和申請日有關，「你不是9/1申請的吧，他會依你申請日期發錢喔」，有人舉例說，如果是4月16日開始租屋，4月1日至4月16日之間申請，政府審核完，租金補助就會從4月16日開始算到月底，若是4月17日才申請，就是從4月17日開始算到月底，所以金額會少一點。
租屋補助發放時間與原則
事實上，現在租屋補助採「隨到隨辦」，國土署先前曾公布以下租屋補助金發放時間與原則：
- 租賃契約於申請日已起租：從申請日起按月撥入帳戶
- 租賃契約於申請日尚未起租：從起租日起按月撥入帳戶
- 前年度領租金補貼尚未領完：等前年度補貼領完後，才會核發次年度的補助金
此外，如果在補貼期間沒有租房，政府就不會核發補助金額，另外，遇到租屋時間不足一個月的話，就會以當月份的天數比例計算後發放。