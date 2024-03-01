盤點周星馳10大金句！「打我啊笨蛋」　經典台詞笑中帶淚解鎖人生

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這句台詞出自於《大話西遊》，劇情描述飾演至尊寶的星爺第一次面對朱茵飾演的紫霞仙子，當紫霞仙子將寶劍抵在至尊寶脖子上，至尊寶第一次用這個台詞誆騙她，試圖說服紫霞放下寶劍。後來，至尊寶要戴上不能再動情的金箍之前，他才真情流露地說出這句台詞，前後段的演繹十分兩極，刻意製造出來的反差，卻格外令人動容。
2. 「世人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。」
3. 「小強！小強你怎麼了小強？小強你不能死啊！我跟你相依為命、同甘共苦了這麼多年，一直把你當成親生骨肉一樣教你養你，想不到今天白髮人送黑髮人」
《唐伯虎點秋香》以家族世仇愛情故事，帶出星爺飾演的唐伯虎歷經重重考驗，終於將鞏俐飾演的秋香娶回家，「世人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」是反映唐伯虎的內心，旁人只知他表面瘋瘋癲癲，實際卻不了解他的內心，唯有秋香能理解。這句台詞可以說是唐伯虎的經典撩妹語錄，透過口耳相傳，就算家中沒有第四台，每個人都還是能琅琅上口。而「小強」在電影中為一隻蟑螂，被唐伯虎視為寵物，透過星爺精湛的演技，「小強」一詞也成為華人對蟑螂的另類稱呼。
4. 「我跳出來，又站回去了！你打我啊，笨蛋！」
5. 「像這種要求，我這輩子沒聽過！」
這兩段台詞出自《九品芝麻官》中，該片也是台灣電視史上重播最多次的電影，講述著由星爺飾演的包龍星投身官場後，因受人誣陷導致鋃鐺入獄，甚至一度遭到殺害，在逃亡途中結識當朝皇上後逆襲的小人物翻身故事。其中吳啟華扮演的「狀師」方唐鏡，就是劇中邪惡勢力的打手，他仰仗著背後勢力及巧舌如簧，在公堂上公然嘲諷負責審判案件的八府巡撫包龍星。方唐鏡在警戒線內外反覆橫跳大喊著「我跳出來，又站回去了！你打我啊，笨蛋！」星爺與吳孟達如他所願扁了他一頓，這段讓觀眾看了十分解氣。
6. 「做人如果沒有夢想，那跟鹹魚有什麼分別！」
7. 「你快點回火星吧，地球是很危險的！」
這兩句出自《少林足球》，前一句是星爺初次來到大城市，為了說服黃一飛飾演的大師兄一同表演時說出的話；而後面那句則是當球隊人數不足繼續比賽時，星爺為了阻止趙薇上場當守門員送死時說的，這兩句各自出現在電影的前後，十分矛盾卻也交相呼應，為電影帶來極大的衝突。
8. 「你丐幫弟子幾千萬，你一天不解散，叫朕怎麼安心？」「丐幫有多少弟子，不是由我決定，而是由你決定的！」「我？」「如果你真的英明神武，使得國泰民安，鬼才願意當乞丐呢！」
這段對白出自《武狀元蘇乞兒》中蘇燦與皇帝的對話，這句話放到任何時候都十分符合，「鬼才願意當乞丐！」如果能夠豐衣足食，誰願意流浪街頭呢？這也是對執政者最深刻的拷問。
9.「 哎，我養你啊！」
10. 「也許這是因為生活本就是一場悲劇，拿來旁觀卻成了一部喜劇，只不過我們身在其中，所以渾然不覺。」
星爺的《喜劇之王》幾乎是最貼近他本人人生經歷的一部電影，裡面星爺飾演的角色，即便作為一個跑龍套的臨時演員，他也要在如此不起眼的角色中精雕細琢，試圖演繹出最完美的角色，雖然餵不飽自己，但始終也還餓不死，未來就還有希望。一句「哎，我養你啊！」是他下定決心一同乘載柳飄飄（張柏芝飾演）的人生，同時也是最樸實卻又最動聽的情話。
周星馳的經典對白每一句拉出來都十分「無厘頭」，毫無理由地會讓人發笑，但爆笑過後重新再解析一遍台詞，卻又是一句一句的「人生」。星爺的電影中，幾乎每個角色都是社會底層的百姓，小時候看著星爺的電影是笑到流淚，長大重新再看一次星爺電影，卻是一遍一遍地流淚。卓别林曾說：「人生近看是悲劇，遠看是喜劇。」喜劇的本質來自於悲劇，星爺就是藉由一個個悲劇，一點一滴地「往上爬」，進而成就出一部一部的喜劇。
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