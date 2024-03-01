築間搶攻麻辣火鍋市場！首店插旗西門町　3/8開幕限定祭半價

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築間表示，為歡慶開幕，推出1日限定「全面5折」，擄獲饕客省荷包，首日相當於以一半的價格，嚐鮮麻辣火鍋的美味，實現小資族的「鈔」能力，更重要的是，天天開宵夜場，營業時間從上午11點到凌晨2點半，也讓台北夜貓族們的選擇愈來愈多，築間麻辣火鍋首店規劃96席座位，並設置有4至10人的半開放包廂，保有顧客用餐需求的彈性空間，採單點消費方式，「單鍋」若選擇單一口味湯底，基本費為每位130元，升級鴛鴦鍋即每桌加價$158，經典麻辣鍋鍋底可無限續加，自由搭配多樣食材。
築間集團以「石頭鍋物」闖出名堂，去年底興櫃後，平均每月開立一新品牌，去年12月開出「紫木槿韓國烤肉」、「築間酸菜魚」後，2024年１月插旗香港銅鑼灣，開出海外首間酸菜魚，2月推出強打「獨食經濟」的朴庶個人韓國燒肉，開幕日營業時間連續15小時來客不間斷，年初即交出亮眼成績。
築間表示，2024年第一季，創立第三個鍋物品牌插旗西門町，更因火鍋品牌的多元與豐富，享有「火鍋町」的稱譽，年輕人和國際觀光客頻繁來往，食衣住行需求更於後疫情時代逐漸復甦，連鎖餐飲集團向中「聚集經濟」，接二連三插旗品牌開幕，築間2023年底，於「中華大樓」開幕「绘馬別邸」北部分店，新品牌「築間麻辣火鍋」同樣位於大樓３樓，出西門捷運站走路5分鐘，滿足台人「好吃鍋、愛熱鬧」的習性。開幕當日正值3月8日婦女節，也非常適合透過美食，來感謝愛人們的付出，築間打造空間，誠摯邀請顧客寫下故事，令每一次的團聚別具意義。