築間麻辣火鍋進軍西門町！一日限定全面5折　老先覺加58元吃到飽

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此次打造6種湯底，包含和牛油川麻鍋、經典麻辣鍋、眷村酸白菜粵式老火湯、胡椒豬肚骨及菌菇山珍湯，首推「和牛油川麻鍋」，以郫縣豆瓣醬和多種精選辛香料炒製成底料，經複合湯頭熬煮成渾厚紅湯，最後加上脂香濃郁的純和牛牛油，每一口菜品都能被底料、紅湯、和牛油三重包覆，散發川式風味。
適合肉品則推薦台灣手切溫體牛、溫體豬及溫體松坂豬。另外，還有私房菜色，包含耙滷土雞爪、紅油牛仔骨及火山豬排骨等八款鎮店壓箱寶。其中的雙饗炸物「香酥雪蟹腳」，使用日本兵庫縣YAMASA帝王巨大蟹肉棒，肉質鮮甜美味，口感細嫩酥軟，能單吃也可放入涮鍋，有雙重吃法。
另外，吾蜂美味集團旗下品牌老先覺小火鍋，宣布於2024年第一季推出全新小改版「老先覺PLUS」，推出全時段內用，每人加收58元，即可享受超過四十種以上豐富的食材與飲料吧。首波改版在全台已有多家分店，包括北投石牌店、中和員山店、新莊中原店、新莊八德店、龜山中興店、台中清水店、台中梧棲店、鹿港復興店、鳳山五甲店。
全時段內用每人加收58元即享超過四十種以上豐富的食材，包含數種新鮮的季節蔬菜與菇類，還有火鍋不可或缺的配角-火鍋料、餃類，以及富含蛋白質的豆類。此外還有麵類以及白飯供消費者選擇，並擁有各式各樣的飲料自助吧與冰品無限享用，服務再升級每人只要58元，即享全店40種以上自助品項通通吃到飽。