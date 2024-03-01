本土女優田井虹《台灣天使》將發行！日本片商：影響AV界最強大作

周星馳打造喜劇片輝煌史！私下卻爆人緣差　3大男星不畏流言力挺

▲周星馳被封為喜劇天王，卻傳出人緣差，3大男星為他發聲。（圖／周星馳影迷會微博）
▲周星馳被封為喜劇天王，卻傳出人緣差，3大男星為他發聲。（圖／周星馳影迷會微博）

記者薛羽彤／綜合報導

香港喜劇天王周星馳（星爺）新片《少林女足》即將開拍，目前進行全亞洲召集令，今（1）日在台灣舉辦海選記者會。周星馳的電影在台灣電影台至今仍重複播送，顯示他在影壇地位仍屹立不搖。出道多年的他卻也傳出與不少人樹敵，而劉德華、黃秋生、張家輝都曾公開力挺星爺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1981年周星馳與當時好友梁朝偉，一起報名參加TVB的演員訓練班，最後只有梁朝偉選上、周星馳落榜。事後他透過好友戚美珍介紹，才順利進入同期夜訓班。周星馳最初現身螢光幕時是擔任臨時演員，訓練班畢業後，他被安排到兒童節目《430穿梭機》擔任主持人4年。1987年周星馳演出戲劇《生命之旅》，被同劇主角萬梓良賞識，得到第一部電影《捕風漢子》演出機會。隔年他與李修賢的公司簽約，演出《霹靂先鋒》還得到第25屆金馬獎最佳男配角獎。

▲周星馳。（圖／微博）
▲周星馳被封為喜劇天王，創作的作品個個都是經典。（圖／微博）
苦熬10年的周星馳，1990年演出電影《賭聖》男主角，票房超過4千萬港幣，突破當時香港電影界紀錄，他也憑《賭聖》奠定他在香港影壇地位。隔年他主演的《逃學威龍》再打破《賭聖》票房紀錄，當時他的票房威力與成龍、周潤發並駕齊驅，三人被合稱為「雙周一成」。

演而優則導，在《賭聖》之後，周星馳開始擔任編劇及導演，之後的作品《食神》、《唐伯虎點秋香》、《破壞之王》、《國產凌凌漆》、《大內密探零零發》、《喜劇之王》等，至今超過20年了，台灣的電影台都還在播出，他創造的代表作不計其數。

2016年3月，他監製、編劇及導演的電影《美人魚》，以全球5.55億美元（174億台幣）票房，成為全球史上票房最高的非好萊塢電影，直到2017年8月被《戰狼2》超越。
 

▲經典喜劇電影《食神》，主演周星馳坦言有想拍續集。（圖／翻攝自網路）
▲周星馳在圈內傳出人緣差，3大男星為他發聲。（圖／翻攝自網路）
在電影圈耕耘多年的周星馳，卻和不少演員包含李修賢、王晶、梁小龍、馮小剛、洪金寶等人撕破臉，連與他合作多年的吳孟達，也因電影《功夫》合作未果，反目成仇。不過也有些藝人支持他，張家輝就認爲「周星馳就是一個天才，拍喜劇需要這樣的獨裁」劉德華也曾說過：「我跟星仔是合作夥伴關係，我只可以說現在、以前、未來，我都是他影迷。」個性直爽的黃秋生也曾替周星馳發聲：「從來只有別人說他，但從未見過他說別人。我覺得他的品格算是不錯的。」或許就是星爺對於電影要求完美的工作態度，惹來許多抱怨聲，才讓外界誤以為他人緣不好。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

盤點周星馳10大金句！「打我啊笨蛋」　經典台詞笑中帶淚解鎖人生

周星馳「星女郎」盤點！吳君如扮醜奪影后　張敏登一代女神寶座

周星馳睽違8年回歸！來台尋找星女郎　《少林女足》5條件曝光

周星馳《少林足球》全球狂賣15.8億！獨遭「中國禁映」3大原因曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞