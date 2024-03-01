周星馳打造喜劇片輝煌史！私下卻爆人緣差　3大男星不畏流言力挺

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苦熬10年的周星馳，1990年演出電影《賭聖》男主角，票房超過4千萬港幣，突破當時香港電影界紀錄，他也憑《賭聖》奠定他在香港影壇地位。隔年他主演的《逃學威龍》再打破《賭聖》票房紀錄，當時他的票房威力與成龍、周潤發並駕齊驅，三人被合稱為「雙周一成」。
演而優則導，在《賭聖》之後，周星馳開始擔任編劇及導演，之後的作品《食神》、《唐伯虎點秋香》、《破壞之王》、《國產凌凌漆》、《大內密探零零發》、《喜劇之王》等，至今超過20年了，台灣的電影台都還在播出，他創造的代表作不計其數。
2016年3月，他監製、編劇及導演的電影《美人魚》，以全球5.55億美元（174億台幣）票房，成為全球史上票房最高的非好萊塢電影，直到2017年8月被《戰狼2》超越。
在電影圈耕耘多年的周星馳，卻和不少演員包含李修賢、王晶、梁小龍、馮小剛、洪金寶等人撕破臉，連與他合作多年的吳孟達，也因電影《功夫》合作未果，反目成仇。不過也有些藝人支持他，張家輝就認爲「周星馳就是一個天才，拍喜劇需要這樣的獨裁」；劉德華也曾說過：「我跟星仔是合作夥伴關係，我只可以說現在、以前、未來，我都是他影迷。」；個性直爽的黃秋生也曾替周星馳發聲：「從來只有別人說他，但從未見過他說別人。我覺得他的品格算是不錯的。」或許就是星爺對於電影要求完美的工作態度，惹來許多抱怨聲，才讓外界誤以為他人緣不好。
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