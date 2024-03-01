房市／助社區圓夢20年　信義房屋社區一家徵件起跑

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信義房屋執行經理黃卉芃表示，社區一家希望扮演社區天使投資人的角色，不僅支持社區圓夢外，也希望彌補政府資源不足之處，因此社區一家計畫向來不限提案主題，也秉持信任原則，一獲獎就撥七成獎助金給獲獎單位減輕社造資金壓力，而沒有繁瑣核銷流程，讓大家能將更多心力花在為社區做事上。以人為本和信任，可以說是社區一家計畫最大的特色。
本身是台北上班族的社造斜槓青年，2023社區一家《築夢個人類》首獎葛韋成也說到，提案初心是因為看到老家雲林長輩們的進食困境，吃不好也無法咀嚼，因為看到社區一家計畫不限提案主題，因此決定提出了新型態高齡友善原型餐食研發計畫，也因為有社區一家獎助金支持，讓他不用擔心資金壓力，能為家鄉長輩做事情，而獲獎後的得媒體曝光也讓地方居民更了解他，吸引更多志同道合的夥伴共同加入，擴大影響力。
社區一家計畫設有《幸福社區類》、《築夢個人類》與《深耕校園類》三大類別，除了個人和團體外，大專到國小師生也能參與提案。而近年來，社區一家也觀察到，有越來越多的外籍人士參與，波蘭女孩唐寶玲更是連續獲得2022、2023《築夢個人類》楷模獎，因此社區一家今年特別提供了英文版辦法，鼓勵更多人投入。
為了讓大眾更了解「社區一家」全民社造行動計畫，信義房屋將舉辦多場《2024全台徵件說明會》，邀請歷屆得主分享社造經驗，詳細活動辦法與說明會場次，請上社區一家官網查詢，或洽詢社區一家專線0800-88-4718。