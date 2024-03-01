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房市／助社區圓夢20年　信義房屋社區一家徵件起跑

▲波蘭女孩唐寶玲（中）參與社區一家已連續兩年獲楷模獎。（圖／資料照片）
▲波蘭女孩唐寶玲（中）參與社區一家已連續兩年獲楷模獎。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

為了讓我們生活的這片土地更美好，信義房屋在2004年推動「社區一家」全民社造行動計畫，以凝聚人心為核心，長期支持社區營造。邁入第二十年的社區一家計畫至今已累計投入五億元，支持全台3227個社區圓夢，今年徵件計畫將在3月1日至4月30日展開，只要有改變社區、讓地方更好的想法，不限主題、不分年齡，只要施作地點在台灣，外國人也可以參加提案，有機會獲得最高50萬圓夢支持金。

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「社區一家」全民社造行動計畫誕生於2004年總統大選後，鼓勵民眾提出創新想法走出家門、改變社區，把「家」的概念擴充到一棟公寓、一條街、一個城鎮，到整個台灣。不只是單一企業投入金額最多、持續最久的社區改造計畫，推動多年以來，影響力也遍及全台，全台鄉鎮市區提案涵蓋率已達100%，除囊括國內外各項重要的獎項，2017年更獲得第九屆總統文化獎-在地希望獎的殊榮，社區一家多年來更呼應社會趨勢與大環境，滾動調整計畫內容，屢創國內社造風氣之先，從開放個人提案、信任提案者沒有繁瑣核銷、讓在地行動能接軌SDGs目標等。

信義房屋執行經理黃卉芃表示，社區一家希望扮演社區天使投資人的角色，不僅支持社區圓夢外，也希望彌補政府資源不足之處，因此社區一家計畫向來不限提案主題，也秉持信任原則，一獲獎就撥七成獎助金給獲獎單位減輕社造資金壓力，而沒有繁瑣核銷流程，讓大家能將更多心力花在為社區做事上。以人為本和信任，可以說是社區一家計畫最大的特色。

本身是台北上班族的社造斜槓青年，2023社區一家《築夢個人類》首獎葛韋成也說到，提案初心是因為看到老家雲林長輩們的進食困境，吃不好也無法咀嚼，因為看到社區一家計畫不限提案主題，因此決定提出了新型態高齡友善原型餐食研發計畫，也因為有社區一家獎助金支持，讓他不用擔心資金壓力，能為家鄉長輩做事情，而獲獎後的得媒體曝光也讓地方居民更了解他，吸引更多志同道合的夥伴共同加入，擴大影響力。

社區一家計畫設有《幸福社區類》、《築夢個人類》與《深耕校園類》三大類別，除了個人和團體外，大專到國小師生也能參與提案。而近年來，社區一家也觀察到，有越來越多的外籍人士參與，波蘭女孩唐寶玲更是連續獲得2022、2023《築夢個人類》楷模獎，因此社區一家今年特別提供了英文版辦法，鼓勵更多人投入。
 

為了讓大眾更了解「社區一家」全民社造行動計畫，信義房屋將舉辦多場《2024全台徵件說明會》，邀請歷屆得主分享社造經驗，詳細活動辦法與說明會場次，請上社區一家官網查詢，或洽詢社區一家專線0800-88-4718。

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