周子瑜閨密ELKIE角逐星女郎海選！嬌喊周星馳：要什麼我都給你
「星爺」周星馳將開拍新電影《女足》，他的特助Chris今（1）日出席台灣海選發佈記者會，透露預計將選出10至20名「星女郎」。前韓團CLC的香港籍成員、周子瑜閨密ELKIE莊錠欣，也有參加這次的海選，她興奮地向星爺喊話：「星爺，你看過有人踢醉球嗎？我可以喝1斤白酒上去踢，希望我的真誠可以打動你，你要體力我可以給你體力、你要肌肉我可以給你，你要什麼我都可以給你唷！」
記者黃雅琪／台北報導
身為「星爺」鐵粉的ELKIE，當然沒有錯過這次電影《女足》海選，她在發布記者會上獻唱《食神》主題曲〈初戀〉、《喜劇之王》主題曲〈The Way You Make Me Feel〉，毛遂自薦說：「我的性格是優勢，今天有機會見到製作公司的人，他們應該會感到我的親和力吧！」ELKIE認為過去在韓團的舞蹈訓練，是她的加分項目：「我的體力不一定是第一名，但一定是前50％。」
被問到尺度可以到多大？ELKIE笑說：「電影造型滿衝擊的，扮醜完全ok！」但拍攝親密床戲的部分，經紀人搖頭拒絕，希望她繼續維持陽光形象，ELKIE則認為可以小露性感事業線：「努力擠出來！」她強調自己真的是星爺粉絲：「我真的是星爺的影迷，我過年一到家姊姊就打開周星馳系列電影，一部接一部這樣看，我能參與就很開心了，是我人生中的大事。」
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